TGRT Haber
Ekonomi
 Ümit Buget

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisseleri 'tavan' yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'la ilgili olarak sarf ettiği 'problem bitmiştir' sözlerini söylemesinin ardından bankanın hisseleri borsada tavan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisseleri 'tavan' yaptı
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 14:04

Cumhurbaşkanı , Başkanı Donald ile son telefon görüşmesinde konusunu gündeme getirdiklerini belirterek, "Sayın Trump, 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisseleri 'tavan' yaptı

Erdoğan, bu sözleri 'önemli bir siyasi irade beyanı' olarak değerlendirirken "Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler çerçevesinde Halkbank hisseleri İstanbul'da yükselişe geçti. Banka hisseleri yüzde 8,28 değer kazanarak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisseleri 'tavan' yaptı

Hisseler 13.38 itibariyle 27.70 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
#borsa
#abd
#erdoğan
#trump
#halkbank
#Telefon Görüşmesi
#Siyasi Irade
#Ekonomi
