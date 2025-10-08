Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Halkbank hisseleri 'tavan' yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile son telefon görüşmesinde Halkbank konusunu gündeme getirdiklerini belirterek, "Sayın Trump, 'Halk Bankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözleri 'önemli bir siyasi irade beyanı' olarak değerlendirirken "Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler çerçevesinde Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yükselişe geçti. Banka hisseleri yüzde 8,28 değer kazanarak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.

Hisseler 13.38 itibariyle 27.70 seviyesinden işlem görüyor.