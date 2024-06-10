Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni döviz uygulaması' bugün başladı

10 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:44

Ekonomi yönetimi sadeleşme ve sıkılaşma adımlarına devam ederken yeni döviz uygulaması ile ekonomik faaliyetlerin hızlanması bekleniyor.

DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞUNDA YENİ KARAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Müjdeli bir haber” diyerek duyurduğu ihracatçının elini rahatlatacak uygulama bugün başladı. Bu uygulama ile ihracatçılara yönelik döviz bozdurma zorunluluğu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilecek.

Böylelikle ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 30'a indirilmesi planlanıyor.

YÜZDE 2’LİK DESTEK KALDIRILDI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile TL'ye dönüştürülen döviz için verilen yüzde 2'lik destek kaldırıldı. Daha önce yurt dışı kaynaklı dövizlerin tamamı bozdurma kapsamındayken, yeni düzenlemeyle kapsama hangi tür gelirlerin gireceğini Merkez Bankası'nın belirleyeceğine ilişkin hüküm tebliğe eklendi. İhracatçılar ise döviz bozdurma zorunluluğunun tamamen kaldırılmasını istiyor.

SADELEŞME ADIMLARI SÜRECEK

Haliç Kongre Merkezi’nde TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."