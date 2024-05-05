05 May 2024 11:34 - Güncelleme : 05 May 2024 11:38
Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi!
Enflasyon gerekçe göstertilerek marketlerin fahiş fiyat artışları sonrasında, hükümet tarafından fiyatları dengelemek adına ve ürünleri daha ucuz fiyattan vatandaşla buluşturmak için açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında da birçok üründe indirime gitti.
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, gıda, sağlık, temizlik gibi belirli ürünlerde yaptığı indirimleri duyurdu. 4/10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak indirimler ise şöyle sıralandı.
Kaynak: tgrthaber.com