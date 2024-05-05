Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi!

05 May 2024 11:34 - Güncelleme : 05 May 2024 11:38

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, gıda, sağlık, temizlik gibi belirli ürünlerde yaptığı indirimleri duyurdu. 4/10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak indirimler ise şöyle sıralandı.