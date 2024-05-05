Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi!
05 May 2024 11:34 - Güncelleme : 05 May 2024 11:38

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi!

Enflasyon gerekçe göstertilerek marketlerin fahiş fiyat artışları sonrasında, hükümet tarafından fiyatları dengelemek adına ve ürünleri daha ucuz fiyattan vatandaşla buluşturmak için açılan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında da birçok üründe indirime gitti.

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, gıda, sağlık, temizlik gibi belirli ürünlerde yaptığı indirimleri duyurdu. 4/10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak indirimler ise şöyle sıralandı.

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 1. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 2. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 3. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 4. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 5. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 6. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 7. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 8. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 9. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 10. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 11. ResimCumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 12. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 13. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 14. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 15. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 16. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 17. ResimCumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 18. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 19. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 20. ResimCumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 21. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 22. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 23. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 24. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 25. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 26. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 27. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 28. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 29. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 30. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 31. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 32. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 33. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 34. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 35. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 36. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 37. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 38. Resim

Cumhurbaşkanı talimatı verdi ürünlerde indirime gidildi! - 39. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...