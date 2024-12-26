Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'faiz' değerlendirmesi

26 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,5'a çekmesinin 'ekonomi politikasının olumlu sonuçlarından biri' olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirim kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi programımızın çeşitli alanlarda olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz önemli kazanımlar neticesinde Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirmiştir. Böylece politika faizi yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,5’e gerilemiştir. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu sonuçları, Merkez Bankası'nın 22 ay sonra faiz indirimi kararı almasında etkili olmuştur."

ENFLASYON SON 6 AYDA 28,4 PUAN DÜŞTÜ

"Uyguladığımız kurala dayalı ve etkin politikalar sayesinde enflasyon oranında son 6 ayda 28,4 puan düşüş elde ettik. Yıllık enflasyon oranındaki belirgin düşüşlerin yanı sıra enflasyonun ana eğiliminde ve enflasyon beklentilerinde de iyileşme kaydedilmiştir. Bu dönemde makroekonomik göstergelerimiz de dezenflasyonist süreçle uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Büyüme kompozisyonumuzun dengelenmesi öngörümüz çerçevesinde, birbirini destekleyici mahiyette uyguladığımız para ve maliye politikalarımız sayesinde iç talep, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gerilemiştir.

Cari işlemler dengemiz belirgin bir şekilde düzelirken, güçlenen rezervlerimiz ekonomiye duyulan güveni perçinlemiştir.

Makro politikaların yanı sıra yapısal dönüşümler sağlayarak istikrar içinde büyüme ve ülkemizi uluslararası arenada daha üst sıralara taşıma yönünde ilerlemeye devam edeceğiz."

"PROGRAMIMIZI ETKİN ŞEKİLDE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilerek, bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecini temin edecek Programımızı, koordinasyon içinde ve etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla birlikte, sürdürülebilir büyüme ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma amaçlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."