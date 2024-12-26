Merkez Bankası'ndan 22 ay sonra bir ilk! Politika faizi 250 baz puan düştü

26 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:48

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Son Dakika Haberi| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası​ Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekti. Geçen ay gerçekleştirilen PPK​ toplantısında politika faizi​ yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

TCMB​, Mayıs 2023’te politika faizini yüzde 8,5’ten yüde 15’e çıkardı. TCMB ilerleyen aylarda faizi sırasıyla yüzde 17, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 42,50, yüzde 45’e yükseltti. Banka, Mart 2023’te yüzde 50’ye çektiği politika faizini bugün aralık ayına kadar yüzde 50’de sabit tuttu.

HİZMET ENFLASYONUNDAKİ İYİLEŞME BELİRGİNLEŞMEKTEDİR

Merkez'in karar metninden şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir.

İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM EDİLECEK

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

ENFLASYON ORTA VADEDE YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞTIRILACAK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.