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 | Bengül Arıca

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet Genel Müdürü Sarp'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp’ı makamında kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet Genel Müdürü Sarp'ı kabul etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:35

Görüşmede Kerem Sarp, ’nin en genç hava yolu şirketi olan ’in yeni hatları ve projeleriyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede AJet’in şirketleşme sürecini başarı ile tamamladığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, AJet’in ‘Ada ’ projesine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını belirtti. Başta + (Plus) projesi olmak üzere AJet’in diğer faaliyetlerinin sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti.

YENİ UÇUŞ NOKTALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaklaşık bir saat süren kabulde, Kerem Sarp, AJet’in büyüme stratejileri, yeni uçuş noktaları, Ada Kıbrıs ve Ankara+ (Plus) projeleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet Genel Müdürü Sarp'ı kabul etti

Kerem Sarp, AJet’in özellikle Ankara merkezli seferlerde önemli bir noktaya geldiğini vurguladı. Esenboğa Havalimanı’ndan en fazla sefer yapan hava yolu olduklarına dikkat çeken Sarp, “Esenboğa bizim evimiz, buradan 32 iç hatta uçuyoruz. Ankara’dan KKTC dahil 22 ülkede 29 noktaya sefer düzenliyoruz.” dedi.

AJet olarak yaptıkları seferlerle Ankara’dan dünya başkentlerine hava köprüsü kurduklarını belirten Kerem Sarp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yeni açılacak hatlarla ilgili de bilgi verdi. Bu yıl, Ankara’dan Kahire, Şam, Üsküp gibi önemli başkentlere direkt seferler başlattıklarını ifade eden Kerem Sarp, “Önümüzdeki dönemde Ankara’dan Barcelona, Madrid, Brüksel, Milano ve Roma’ya direkt seferler başlatmayı planlıyoruz. Tabi bunun süreçleri oluyor. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra Ankara ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın birçok kentiyle hava köprüsü kuracağız” dedi.

Sarp “Başkentin dış bağlantılarının artması, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlar. Bu noktada savunma sanayi şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile yerel şirketlerle iş birliğini önemsiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet Genel Müdürü Sarp'ı kabul etti

YENİ PROJELERİ ANLATTI

Görüşmede Türk ile ortak yapılan Ankara+ (Plus) projesini de anlatan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, proje ile Ankara ve çevresine turist getirdiklerini belirtti. Kerem Sarp, “Bu proje ile Ankara’ya yurt dışından getirilen turistler kentte 2 gün geçirdikten sonra çevredeki 15 şehirden en az bir ya da ikisini karayoluyla ziyaret ediyor. Bu şehirlerdeki tarihi ve doğal güzellikleri görme fırsatı buluyor. Proje, sadece Ankara’yı değil, İç Anadolu ve çevresini destinasyonu olarak konumlandırma açısından büyük önem taşıyor” dedi. Kerem Sarp, AJet olarak Türkiye’nin tanıtımının yanı sıra KKTC’yi uluslararası turizm arenasında marka haline getirecek ‘Ada Kıbrıs’ projesine verdikleri desteği anlattı. Kerem Sarp, ‘Ada Kıbrıs’ projesi için Londra’da Ağustos ayında lansman yapacaklarını söyledi.

Görüşme sonunda Kerem Sarp, AJet’in stratejilerinin Türkiye’nin uluslararası hava trafiğindeki etkinliğini artırdığını dile getirdi.

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#türkiye
#ajet
#turizm
#Kıbrıs
#Hava Yolları
#Ankara
#Yeni Hatlar
#Ekonomi
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