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 | İrem Çınar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Kamuda kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili kritik karar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarını yükseltmek ve aile yapısını güçlendirmek için kritik bir adım atıldığını belirterek, kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısının artırılacağını ve kapasitesinin genişletileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Kamuda kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili kritik karar
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:21

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı’nın kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği resmi yazıya atıfta bulunarak, ve gündüz bakımevlerinin kamu kurumlarında daha yaygın hale getirilmesi ve mevcut kapasitelerinin artırılması talimatının iletildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Kamuda kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili kritik karar

ÖNEMLİ BİR ADIM HAYATA GEÇİYOR

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! Kamuda kreş ve gündüz bakımevleriyle ilgili kritik karar

YAPISAL ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN KARARLI ADIMLAR ALTILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz.

Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1950556377518125406?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1950556377518125406%7Ctwgr%5E30b7c826d44897c70dc25f11d975d600b997d70d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fekonomi%2Fkamu-kurumlarinda-kres-ve-gunduz-bakimevleri-yayginlastiriliyor-7396348

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ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#cumhurbaşkanı yardımcısı
#kamu kurumları
#kreş
#kreş
#Aile Politikası
#gündüz bakımevleri
#Gündüz Bakımevleri
#Nüfus Politikası
#Çocuk Bakım
#Ekonomi
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