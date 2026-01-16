Menü Kapat
Ekonomi
Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji yatırımlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Somali’de sondaj yapacağını anımsatarak, "Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayacağız. Gemiyi Şubat'ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl uzun dönemli LNG anlaşmaları yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Benzer şekilde bu LNG anlaşmaları 2026'da devam edecek. Uygun kaynak bulduğumuzda, ucuz LNG bulduğumuzda bununla ilgili anlaşmaları hayata geçireceğiz. Cezayir'le anlaşmamızı tekrar gözden geçirip onu uzatmayı gündemimize almış durumdayız. Türkmen gazının daha büyük miktarda devreye girmesiyle alakalı da 2026 önemli bir yıl olacak" dedi.

Şu an 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli gaz ile karşılandığını kaydeden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi bu yıl iki kat artışla günlük 20 milyon metreküpe çıkaracaklarını ve 8 milyon hanenin yerli gaz kullanacağını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

2026 ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK

Arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Karadeniz'de biz şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Yani, Sakarya Gaz Sahası dediğimiz saha aslında Batı Karadeniz'deki bir alan. Bu sene için değişecek unsurlardan bir tanesi; Karadeniz'in diğer bölümlerine, Orta Karadeniz'e ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik denizde. 6 yeni sondaj demek, aslında 6 yeni keşif ümidi, umudu, beklentisi ve çalışması" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Rize’nin Çayeli açıkları, Ordu açıkları, Samsun açıkları ve Kastamonu açıklarında tespit ettikleri deniz alanlarına sondaj yapacaklarını ifade etti. Bayraktar, Çayeli açıklarındaki lokasyonun kıyıdan yaklaşık 55 kilometre açıkta olduğunu da belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

"SOMALİ’DE NİSAN-MAYIS GİBİ SONDAJA BAŞLAYACAĞIZ"

Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Somali’de sondaj yapacağını da anımsatan Bayraktar, "Şubat gibi gemimiz buradan hareket ediyor. Gemi hakikaten çok büyük boyutlarda. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık ve Güney Afrika'yı dolaşıp Somali'ye ulaşacak. Maalesef Süveyş Kanalı'nı geçemiyor. Muhtemeldir ki Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayacağız. Gemiyi Şubat'ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR’DA GABAR'I 2'YE, 3'E KATLAYABİLECEK BİR PETROL POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ"

Diyarbakır’daki kaya petrolü aramaları kapsamında 3 yıl içerisinde 24 kuyuda sondaj yapacaklarını anlatan Bayraktar, "600 kilometrekarelik bir alanı test ediyoruz. Fakat baktığınız zaman o bölgedeki potansiyel bunun yaklaşık 10-12 katı. Yani, 7 bin 200 kilometrekarelik bir alan. Başarabilirsek bunu diğer taraflara da taşıyacağız. Burada Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek bir potansiyel görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

ŞUBAT AYINDA YENİ BİR ANLAŞMA

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil’in Karadeniz, Akdeniz ve dünyanın muhtelif yerlerinde ortak projeleri hayata geçirmek için anlaşma imzaladığına işaret eden Bayraktar, "Şubat ayında yeni bir anlaşmamız geliyor. Bir başka ABD’li şirketle ortak olarak Türkiye Petrolleri'ni göreceksiniz" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörü bu yıl devreye almayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, pazartesi günü Akkuyu’da olacağını ve çalışmaları yerinde takip edeceğini söyledi. Akkuyu'da yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yerlileştirme programını hayata geçirdiklerini kaydeden Bayraktar, burada kullanılan inşaat ve sanayi ekipmanlarındaki yerlilik oranının yüze 60 olduğunu aktardı.

Türkiye’nin güneş ve rüzgarda önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin ayrıca dünyada jeotermalden elektrik üreten dördüncü ülke olduğuna işaret etti. Türkiye’nin 2025'de 8 bin megavatın üzerinde güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye aldığını ifade eden Bayraktar, "2026, 8 bini daha yukarı götüreceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

"RÜZGAR SANTRALLERİNİN YENİ YATIRIM YAPMADAN KAPASİTE ARTTIRMASI KONUSUNDA BİR ALAN AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

2025 yılında 3 bin 800 megavat YEKA ihalesi yaptıklarını anımsatan Bayraktar, "Devam edeceğiz. Bu ay içerisinde de 2026 takvimini, 2026 kapasitelerini ilan edeceğiz. Rüzgar santrallerinin yeni yatırım yapmadan kapasite arttırması konusunda bir alan açmayı hedefliyoruz. Hidrolik santrallerde fizibiliteleri şaşan veya su gelirleri azalan santrallere bir hibrit kapasite tahsisini çalışıyoruz. Başta çatı uygulamaları olmak üzere, sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapacakları projelere bir kapasite ayırmayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bakan Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN UCUZ ELEKTRİK FİYATIYLA ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ "

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjide hükümetler arası anlaşmalarla daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini de belirtti. Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın şubat ayı içerisinde planlanan veya çalışılan bir Körfez ziyareti olabilir. O kapsamda da bizim üzerinde uzun zamandır çalıştığımız, toplamda 5 bin megavat ama ilk etapta imza aşamasında olduğumuz ve o ziyaret vesilesiyle imzalayacağımız 2 bin megavatlık bir güneş projesi var. Türkiye'de, iki ayrı şehrimizde biner megavat olmak üzere 2 bin megavatlık uluslararası bir projeyi de Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektrik fiyatıyla Şubat ayı içerisinde imzalamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Enerji desteklerinin dar gelirli vatandaşlara ulaştırarak daha etkin hale getirmekle ilgili çalıştıklarına işaret eden Bayraktar, doğal gaz desteğinde de elektriktekine benzer bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Bayraktar, "Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz. Tabii ki vatandaşlarımızı önceden bilgilendiririz. Doğal gazda her aylık tüketime bakacağız. Yani, siz bir ay doğal gazı desteksiz alabilirsiniz ama öbür ay eğer ortalamanın, kalmanız gereken sınırların içerisine düşerseniz de destek grubuna tekrar dahil olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, "Hazinemizin imkanları çerçevesinde önümüzdeki günlerde hem yeni fiyatlar, hem elektrikte hem doğalgazda bir değerlendirme yapacağız ama şu anda netleşmiş, ‘Biz şu tarihte şunu yapacağız’ dediğimiz bir şey söz konusu değil. Yani şu anda kimsenin fiyatında bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

