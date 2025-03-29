Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük rakamı gerçekleşti! Bakan Bolat duyurdu

Türkiye'nin mal ihracatı dün 2 milyar 65 milyon dolarlık bir rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye'nin mal ihracatı tarihin en yüksek ikinci rakamına ulaştı. Dün gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık ihracat rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak kaydedildi.

MAL İHRACATI TARİHİN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMINA ULAŞTI

Türkiye'nin mal ihracatı 2 milyar 65 milyon dolar ile 101 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamına ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberiyle girdiklerini açıkladı. Paylaşımı şöyle;