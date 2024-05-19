Damacana fiyatı ikiye katlandı! 1 bardak su yaklaşık 1 lira oldu

19 May 2024 09:26 - Güncelleme : 19 May 2024 09:32

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Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Yüksek enflasyon mutfağı vurdu. Temel gıda ürünlerinde arka arkaya gelen zamlar mutfak masraflarını katladı. Büyükşehirlerin olmazsa olmazı damacana da zamlardan nasibini aldı. Su dağıtım firmaları giderleri, ambalaj maliyeti ve işçi bulma sıkıntısının maaşlara etkisini bahane ederek art arda zamlar yapıyor.

SON 1 YILDA DAMACANA SU İKİYE KATLANDI

Anadolu’nun pek çok yerinde vatandaş şebeke suyunu tercih ediyor. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılamadığı büyükşehirlerde damacana su kullanımı daha da artıyor. Pek çok su markasında fiyatlar arasında da dengesizlik de var. Uygulamalarda özellikle tanınmış markalarda bu fiyatlar daha da artıyor. 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı bazı markalarda 100 TL’ye dayandı.

1 BARDAK SUYUN FİYATI 1 LİRA

2023 Mayıs’ta 74 TL olan bir markanın damacanası ise yüzde 29’luk zamla bir yılda 96 TL’ye ulaştı. Sektördeki fiyat aralığı ise genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Sözcü’nün haberine göre, 19 litrelik damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği hesaplandığında 1 bardak suyun fiyatı ise 1 TL’ye çıkmış oldu.

BİR AİLENİN SADECE İÇME SUYU MASRAFI 500 TL’YE DAYANDI

Aylık ortalama 5 damacana suyun tüketilmesi durumunda bir ailenin sadece içme suyu gideri 500 TL’ye dayandı. Cam ambalajla satılan markaya ait 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 2022 sonunda 39.5 TL iken 2023’ün başında ise yüzde 8.8’lik zam ile 43 TL’ye çıktı. Yıl içinde 48.5 TL’ye çıkan aynı markanın ürünü yıl sonuna gelindiğinde ise 77 TL’yi buldu. Geçen yıl mayıs ayında 48.5 TL’den satılan 19 litrelik damacana su fiyatı 2024 Mayıs ayında yüzde 95.8’lik zam ile 95 TL’ye çıktı.