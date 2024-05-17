Emekli için ücretsiz ve indirimli uygulamalar geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: 81 İlde hazırlıklar başladı

17 May 2024 14:10 - Güncelleme : 17 May 2024 14:20

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler öncesinde 2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edildiğini duyurmasıyla birlikte hükümet tarafında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bütün bakanlıklar emeklinin hem sosyal hayatını hem de ekonomik refahını artıracak projeleri hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘Emekliler Yılı’ hazırlıklarında uygulamaya konulacak kritik düzenlemeler ve ayrıcalıklar netlik kazanıyor. Pek çok alanda indirimden, kamu tesislerinin ücretsiz kullanımına varana kadar pek çok ayrıcalık emeklinin hizmetine sunulacak.

BAKAN IŞIKHAN EMEKLİ İÇİN YENİ ÇALIŞMALARI DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması’nda milyonlarca emeklinin beklediği ayrıcalık ve fırsatlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan emeklilerin hayat kalitesini artıracak bir dizi çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu dikkat çekerek devreye alınacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

“SEYYANEN ZAMDAN, İNTİBAK DÜZENLEMESİNE PEK ÇOK DÜZENLEMEYİ YAPTIK”

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli ayağının yıllarını ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak katma değer üreterek geçiren emekliler olduğunu dikkat çekerek “Emeklilerimiz için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlar emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, intibak düzenlemeleri, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemeleri, emeklilerimizi fiş toplama külfetinden kurtararak yüzde 5’e kadar ek ödeme gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik” dedi.

Bakan Işıkhan “Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır.” dedi. Bakan Vedat Işıkhan’ın emekliler ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

‘EMEKLİ DANIŞMANLARINI GÖREVLENDİRECEĞİZ’

Emeklilerimizin taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır. SGK’nın uygulamaya koyacağız yeni hizmet modelimizde her emeklimizin hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumumuzun yetkin personelinden oluşacak emekli danışmanlarını görevlendireceğiz.

81 İLDE EMEKLİ HİZMER MASASI KURULDU

Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracağı teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek işlemlerini daha hızlı, kolay yapabilmelerine fırsat vereceğiz. 81 ilde SGK İl Müdürlükleri’nde kurduğumuz Emekli Hizmet Masası emeklilerimize özel hizmetler sunmaktadır. Emeklilerimizin bu merkezlere giderek sunulacak hizmetler hakkında kendilerine bilgiler sunacak emekli danışmanlarımızla bir araya gelmelerini isterim.

Gerek kamu kurumlarımızla gerek özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerimize yönelik özel fırsatlar sunarak onların sosyal, ekonomik olarak desteklenmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ PLATFORM YAYINA GİRİYOR

Yeni bir internet sitesi kurduk. emekliler.gov.tr. Bu platformda faaliyetleri paylaşacağız. Bu siteyi kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler.

"YURTLAR EMEKLİYE AÇILACAK, 1 AY ÜCRETSİZ KULLANILACAK"

Paydaşlarımız ile görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.

EMEKLİYE İNDİRİMLER UYGULANACAK

Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabileceklerdir.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim sağlanmaktadır. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yaptığımız protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacaktır.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri daha birçok yeniliği emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçları ile, kurduğumuz platform ile emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

REFAHI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Emeklilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. 12. Kalkınma Planı hedeflerimize ve OVP’ye bağlıyız. Ekonomi politikası ile beklentinizi karşılayacak, refahınızı artıracak duruma gelmeyi hedefliyoruz. Yeni hizmet modeli ile tüm bu hizmetleri vatandaş odaklı sürekli geliştirecek, bürokrasiden uzak yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz.

SAĞLIKTA EMEKLİYE ÖZEL ÖDEMEDE KOLAYLIK VE İNDİRİM

SGK destek pilot uygulaması ile kayıp, kaçak, suistimal tespiti, veri ve karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan modellerinin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi sağlık fatura hizmetlerinin etkinleştirilmesi, iş gücünün ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu sistem en kısa sürede hayata geçirilecektir. Sosyal güvenlikte suistimalleri önlemek amacıyla sahte sigortalılık ve sahte işyeri takip platformu projemizi hayata geçirdik."