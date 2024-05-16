Memur, emekli ve asgari ücretliye zamda ara formül beklentisi yüksek! Ekonomist Filiz Eryılmaz tek tek açıkladı

16 May 2024 12:15 - Güncelleme : 16 May 2024 12:17

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli yılın ikinci yarısında maaşlarda hükümetin alacağı aksiyonları merak ederken, gelen yüksek enflasyon verileri ve hükümet tarafından gelen mesajlar endişeleri artırıyor. Memur emeklisinin geçen yıl temmuz ayında verilmeyen ‘seyyanen zam’, SSK ve BAĞ-KUR’lularının da enflasyon karşısında ilaç olacak ‘iyileştirme’ beklentileri var. Asgari ücretli tarafında ise ‘ara zam’ ile ikinci artış formülünün yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümet tarafından emekliye gelen olumlu mesajlara karşın, ücretli çalışanlara ise bir zam ışığı yakılmıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın emekliye ‘refah payı’nın verilebileceği ancak asgari ücretli için ara zam gündemlerinde olmadığı açıklaması gündeme oturdu. Hükümet tarafından gelen bu açıklamaların ardından ekonomi çevrelerinde hem emekli hem de asgari ücretli için ağır enflasyon şartları konuşuluyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz TGRT Haber’de ara zam beklentilerini değerlendirdi.

“ASGARİ ÜCRETLİYİ, MEMURU VE EMEKLİYİ ENFLASYONA KARŞI KORUMAK GEREKİR”

Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem hükümetin hem de ekonomi yönetiminin asgari ücret zammı ile ilgili bakış açısını değerlendirerek tüm kesimlerin enflasyona karşı korunması gerektiğini dile getirdi. Eryılmaz, “Özellikle Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrasında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını daha sık tartışacağız gibi görünüyor. Bu cepheden bakarsak mayısta yüzde 75-76 ile tepeyi göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında elbette ki ücretlilere bir zam yapılması gerekiyor. Çünkü enflasyon oldukça yüksek, dolaysıyla enflasyona karşı korumak gerekiyor. Ama ekonomi yönetimi de farklı sinyallerle geliyor. Diyorlar ki, ‘Biz enflasyonla mücadele aşamasındayız.’ Öyle bir iddiaları var ki bu TCMB’ye ait. Merkez Bankası ‘İlk çeyrekte enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin en önemli nedenlerinden biri, asgari ücret zammının benim beklentimin üzerinde olması’ diyor. Bunu tabi üstü örtülü bir şekilde söylüyor ama piyasa bunu bu şekilde algılıyor. TCMB, hükümete yazdığı mektupta da bunu söyledi: ‘Asgari ücret zammının olması enflasyonla mücadeleyi zorlar’. Aynı bakış açısını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında da görüyoruz. Dolayısıyla ne olur? Tabi ki en azından kademeli de olsa, belirli düzeyde yapılması gerekir. Asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi enflasyona karşı korumak gerekir.” diye konuştu.

“EMEKLİYİ MEMNUN EDECEK BİR DÜZENLEME BEKLEMİYORUM”

Emekli ve asgari ücretli için zam beklentilerinde hükümet tarafından gelen sinyallerin ‘olumlu’ olmadığını dikkat çeken Eryılmaz enflasyonla mücadelenin öne çıktığını vurguladı. Eryılmaz, şunları söyledi:

“Burada emekliye ayrı bir başlık açmak lazım. Çünkü onlar daha da mağdurlar. Temmuzdan beri ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı ‘orada bir mağduriyet var, farkındayız’ diyerek de bunu kabul etti. Ama giderilecek deniyor. Özellikle emeklilere yönelik beklentiler çok yüksek. Benim beklentim olması gereken zam yapılmalı ve bir ara formül bulunmalı kanaatindeyim. Ancak hem ekonomi yönetimi hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen sinyaller sanki asgari ücrete hiç zam yapılmayacakmış gibi, ‘gündemimizde yok’ deniliyor. Bakan, ‘Enflasyon rakamları da iyi geliyor’ dedi. Dolayısıyla asgari ücrete yapılmaması ihtimali daha güçlü olur gibi geliyor. Memurlar tarafı da onlar da zaten Toplu Sözleşme ve enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Emekliler tarafında ise bu şartlarda eğer asgari ücrete bir zam yapılmayacaksa, evet bu durumda bir düzenleme beklenir ama onları bu ne kadar memnun eder orayı kestirmek tam mümkün değil. Onları tam anlamıyla mutlu edecek ciddi bir düzenleme gelir mi çok emin değilim ondan. Benim düşüncem elbette ki emeklinin desteklenmesi yönünde. Ben sadece ekonomi yönetiminden aldığım sinyallere bakıyorum. Kamu tarafında kısıtlı harcama tarafına geçildi. O tarafta ‘artık biz daha ciddiyiz’ mesajları veriliyor. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için atılan adımlar var. Bu açıdan seçimden önce beklenti büyüktü, seçimden önce gelmediyse kolay kolay emekli tarafını mutlu edecek bir çalışma yaparlar mı emin değilim. Ama ‘iyileştirme’ gelir. Kısmi bir ara formül bulunur ama büyük ihtimal memnun olmama ihtimalleri yüksek olur diye düşünüyorum. Temel düşünce ekonomi yönetiminin söylediği enflasyonla mücadele, bütçeyi dengelemeye çalışma söylemleri var.

Seyyanen zam beklentileri var. Dolayısıyla refah payı ne kadar mutlu eder bilemiyorum. Emekliler ‘seyyanen zam’ bekliyor. Memur emeklileri geçtiğimiz temmuz ayında alamamışlardı. Beklentiler var ama o açıdan bana çok mümkün olmayabilir gibi geliyor.”