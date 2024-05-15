Asgari ücrete ara zam gündemden düşmüyor! Bakan Işıkhan son noktayı koydu

15 May 2024 13:39 - Güncelleme : 15 May 2024 13:42

Bakan Şimşek’ten fiyat istikrarı mesajı: Hükümet ne gerekiyorsa yapacak

Bakan Şimşek’ten fiyat istikrarı mesajı: Hükümet ne gerekiyorsa yapacak

Esnek ve uzaktan çalışma devreye alınacak! İşte kamu çalışma sisteminde beklenen 6 formül

Esnek ve uzaktan çalışma devreye alınacak! İşte kamu çalışma sisteminde beklenen 6 formül

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışan hükümetten gelecek müjdeli haberi beklerken temmuz zammı ile ilgili beklentileri suya düşüren açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam sorularına son noktayı koydu.

Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" dedi.

2024 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.