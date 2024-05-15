Asgari ücrete ara zam gündemden düşmüyor! Bakan Işıkhan son noktayı koydu
Milyonlarca çalışan gözü kulağı hükümetten gelecek asgari ücrete ara zam açıklamalara çevrildi. Yüksek enflasyon, gıdadan kiraya hemen hemen her alanda yaşanan fiyat artışları beklentileri daha da artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammı ile ilgili son noktayı koydu.
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışan hükümetten gelecek müjdeli haberi beklerken temmuz zammı ile ilgili beklentileri suya düşüren açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam sorularına son noktayı koydu.
Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Bakan Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" dedi.
2024 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?
Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.