Damacana suya yüzde 40 zam geldi

Hayatın kaynağı, insan sağlığının olmazsa olmazı suya zam geldi. 19 litrelik damacana su fiyatlarına markasına göre yüzde 30-40 arası zam yapıldı.
Markasına göre 150-180 TL arasında satılan 19 litrelik damacana su, yapılan son zammın ardından 180-220 liraya yükseldi.
Suyu litrelik almak yerine damacana ile almak her zaman daha uyguna gelse de artık damacana sular da cep yakıyor. 4 kişilik bir ailenin aylık su maliyeti en az 2 bin lirayı buluyor.
Zam öncesi iadesi olmayan depozitosuz damacananın tanesi 150 lirayken, zam sonrası bu fiyat 170 liraya yükseldi.
Ayrıca bir bardak suyun maliyeti de arttı. Piyasanın en pahalısı olan 220 liralık damacana su baz alındığında; 19 litreden yaklaşık 95 bardak su çıkıyor. Bu da bir bardak suyun maliyetinin 2,31 TL'ye geldiğini gösteriyor.
Vatandaş zamma tepki gösterirken, su tedarikçileri ise nakliyeden doğan maliyetler, dükkan kiraları ve personel giderlerinin zamda etkili olduğunu belirtiyor.
Suda yaşanan maliyet artışı vatandaşların tercihini de değiştirdi. Artık birçok kişi daha ekonomik olduğu için evinde damacana su yerine arıtma su tercih ediyor.