Hayatın kaynağı, insan sağlığının olmazsa olmazı suya zam geldi. 19 litrelik damacana su fiyatlarına markasına göre yüzde 30-40 arası zam yapıldı.

HABERİN ÖZETİ Damacana suya yüzde 40 zam geldi Hayatın kaynağı olan suya yapılan zamlar, 19 litrelik damacana sularının fiyatlarını markasına göre yüzde 30-40 oranında artırarak, 'sudan ucuz' tabirini ortadan kaldırdı. 19 litrelik damacana su fiyatları markasına göre yüzde 30-40 oranında zamlandı. Zam sonrası 19 litrelik damacana su fiyatları 180-220 liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri en az 2 bin lirayı buluyor. Zam öncesi depozitosuz damacananın tanesi 150 lira iken, zam sonrası 170 liraya çıktı. En pahalı damacana su üzerinden hesaplandığında bir bardak suyun maliyeti 2,31 TL'ye ulaştı. Vatandaşlar zamma tepki gösterirken, su tedarikçileri nakliye, kira ve personel giderlerini gerekçe gösteriyor. Suda yaşanan maliyet artışı nedeniyle vatandaşlar damacana yerine evlerinde arıtma su tercih etmeye yöneldi.

'SUDAN UCUZ' TABİRİ ORTADAN KALKTI

Markasına göre 150-180 TL arasında satılan 19 litrelik damacana su, yapılan son zammın ardından 180-220 liraya yükseldi.

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK SU GİDERİ EN AZ 2 BİN TL

Suyu litrelik almak yerine damacana ile almak her zaman daha uyguna gelse de artık damacana sular da cep yakıyor. 4 kişilik bir ailenin aylık su maliyeti en az 2 bin lirayı buluyor.

Zam öncesi iadesi olmayan depozitosuz damacananın tanesi 150 lirayken, zam sonrası bu fiyat 170 liraya yükseldi.

BİR BARDAK SU 2,31 TL

Ayrıca bir bardak suyun maliyeti de arttı. Piyasanın en pahalısı olan 220 liralık damacana su baz alındığında; 19 litreden yaklaşık 95 bardak su çıkıyor. Bu da bir bardak suyun maliyetinin 2,31 TL'ye geldiğini gösteriyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ, ESNAF GİDERLERDEN DERTLİ

Vatandaş zamma tepki gösterirken, su tedarikçileri ise nakliyeden doğan maliyetler, dükkan kiraları ve personel giderlerinin zamda etkili olduğunu belirtiyor.

VATANDAŞ DAMACANA YERİNE ARITMAYA YÖNELDİ

Suda yaşanan maliyet artışı vatandaşların tercihini de değiştirdi. Artık birçok kişi daha ekonomik olduğu için evinde damacana su yerine arıtma su tercih ediyor.