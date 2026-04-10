Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

19 litrelik damacana suya zam geldi. En temel ihtiyaçlardan biri olan suya gelen bu zam sonrası vatandaşlar çareyi arıtma cihazlarında buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Damacana suya yüzde 40 zam geldi
Hayatın kaynağı, insan sağlığının olmazsa olmazı suya geldi. 19 litrelik damacana su fiyatlarına markasına göre yüzde 30-40 arası zam yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Hayatın kaynağı olan suya yapılan zamlar, 19 litrelik damacana sularının fiyatlarını markasına göre yüzde 30-40 oranında artırarak, 'sudan ucuz' tabirini ortadan kaldırdı.
19 litrelik damacana su fiyatları markasına göre yüzde 30-40 oranında zamlandı.
Zam sonrası 19 litrelik damacana su fiyatları 180-220 liraya yükseldi.
4 kişilik bir ailenin aylık su gideri en az 2 bin lirayı buluyor.
Zam öncesi depozitosuz damacananın tanesi 150 lira iken, zam sonrası 170 liraya çıktı.
En pahalı damacana su üzerinden hesaplandığında bir bardak suyun maliyeti 2,31 TL'ye ulaştı.
Vatandaşlar zamma tepki gösterirken, su tedarikçileri nakliye, kira ve personel giderlerini gerekçe gösteriyor.
Suda yaşanan maliyet artışı nedeniyle vatandaşlar damacana yerine evlerinde arıtma su tercih etmeye yöneldi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

'SUDAN UCUZ' TABİRİ ORTADAN KALKTI

Markasına göre 150-180 TL arasında satılan 19 litrelik damacana su, yapılan son zammın ardından 180-220 liraya yükseldi.

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK SU GİDERİ EN AZ 2 BİN TL

Suyu litrelik almak yerine damacana ile almak her zaman daha uyguna gelse de artık damacana sular da cep yakıyor. 4 kişilik bir ailenin aylık su maliyeti en az 2 bin lirayı buluyor.

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

Zam öncesi iadesi olmayan depozitosuz damacananın tanesi 150 lirayken, zam sonrası bu fiyat 170 liraya yükseldi.

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

BİR BARDAK SU 2,31 TL

Ayrıca bir bardak suyun maliyeti de arttı. Piyasanın en pahalısı olan 220 liralık damacana su baz alındığında; 19 litreden yaklaşık 95 bardak su çıkıyor. Bu da bir bardak suyun maliyetinin 2,31 TL'ye geldiğini gösteriyor.

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

VATANDAŞ TEPKİLİ, ESNAF GİDERLERDEN DERTLİ

Vatandaş zamma tepki gösterirken, su tedarikçileri ise nakliyeden doğan maliyetler, dükkan kiraları ve personel giderlerinin zamda etkili olduğunu belirtiyor.

Damacana suya yüzde 40 zam geldi

VATANDAŞ DAMACANA YERİNE ARITMAYA YÖNELDİ

Suda yaşanan maliyet artışı vatandaşların tercihini de değiştirdi. Artık birçok kişi daha ekonomik olduğu için evinde damacana su yerine arıtma su tercih ediyor.

ETİKETLER
#zam
#Su Fiyatları
#Vatandaş Tepkisi
#Damacana Su
#Su Maliyeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.