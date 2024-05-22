Dardanel 2023'te 6,5 milyar TL ciroya ulaştı

22 May 2024 10:12 - Güncelleme : 22 May 2024 10:13

Şirketin 2023 yılında elde ettiği 377,9 milyon TL kapsamlı gelir (kar) ile 2023 yılı özvarlığı 3,7 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin 2022 yılı özvarlığı 3,4 milyar TL’ydi. Böylece şirketin 2023 yılında özvarlığı ödenmiş sermayesi olan 586 milyon TL’nin 6,5 katına ulaşmış oldu.

Dardanel’in 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “2023 yılında ciromuz 6,5 milyar TL, brüt karımız ise 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu beklediğimiz bir sonuçtu. Yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetimiz, çevik yapımız ve güçlü yatırım alt yapımız 40 yıldır sektörümüzde lider olmamızın en büyük etkenleri. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticileri arasında ilk 5 arasında yer alma hedefimiz çerçevesinde katma değerli ürünler üretmeye ve yenilikçi ürünlerimiz ile farklı coğrafyaları keşfetmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.