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 | Yusuf Özgür Bülbül

Darphane altın yetiştiremiyor: Uzmanlardan altın yatırımı için uzun vadeli tavsiye!

Altın bu hafta da rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 100 lirayı aştı. Altının fırladığını duyan Kapalıçarşı'ya koştu. Talep patlayınca, üretimde de patlama yaşandı. Altın fiyatlarının yükselişi sürerken uzmanlar, yatırımcılara uzun vadeli planlar yapmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Piyasa uzmanlarından Ömer Akyıldız, “2026 yılının sonlarına doğru ons fiyatlarını 4 bin dolar seviyesinde olacağını öngörüyoruz” dedi…

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Darphane altın yetiştiremiyor: Uzmanlardan altın yatırımı için uzun vadeli tavsiye!
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 00:16

Altının yükselmesi, güvenilir liman olarak görülen altını daha cazip hale getirdi. Vatandaşın altına talebi darphanedeki üretimini bile etkiledi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, ons altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yükseltti ve 2026 ortası için 4.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü benzer bir değerlendirmede piyasa uzmanlarından Ömer Akyıldız’dan geldi. Akyıldız, altının güvenli liman olduğunu belirterek, piyasaların yakından takip edilmesi ve bilinçli kararlar alınmasını tavsiye etti.

Darphane altın yetiştiremiyor: Uzmanlardan altın yatırımı için uzun vadeli tavsiye!

“UZUN VADEDE KAZANÇ”

Akyıldız, yaptığı değerlendirmede, kısa vadede inişli çıkışlı bir seyir mümkün olsa da uzun vadede altının yüksek kazanç potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, “Altın, dünyada yaşanan ticaret savaşları gibi küresel gelişmelerin de etkisiyle güçlü bir destek buluyor. Vatandaşlarımızın altın alırken kısa vadeli düşünmemeleri, uzun vadeli birikim aracı olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz altınlarını alsınlar. Ons fiyatı önümüzdeki süreçte 3 bin 500 doları bulacağını tahmin ediyoruz. 2026 yılının sonların doğru ons fiyatlarını 4 bin dolar seviyesinde olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Darphane altın yetiştiremiyor: Uzmanlardan altın yatırımı için uzun vadeli tavsiye!

DÜĞÜN MEVSİMİNDE HAREKETLİLİK ARTACAK

“Yatırımcılara panikle hareket etmemeleri, piyasaları sabırla takip etmeleri öneriyorum” diyen Akyıldız, “Ayrıca mayıs ayının gelmesi ile birlikte Muş bölgemizde düğün sezonu başlayacaktır. Düğün hazırlığı yapan vatandaşlarımız altın alımını ertelemesinler. Şimdiden altınlarını alsınlar.” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

EN ÇOK ALTIN ÇIKARAN ÜLKELER HANGİLERİ?
2023 yılı verilerine göre dünyada en çok altın çıkaran ülkeler; Çin, Avusturalya, Rusya, Kanada, ABD, Kazakistan, Meksika, Endonezya, Güney Afrika ve Özbekistan olarak sıralanıyor.
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