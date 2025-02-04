Darphane'den UTTS çip fiyatlarının yüksek olduğu iddialarına net cevap!

04 Şubat 2025 16:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:54

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılan çiplerin maliyetiyle ilgili iddialara cevap vererek, "Sistemde kullanılan çiplerle ilgili ortaya atılan, bu çiplerin maliyetinin 5 lira olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu paylaşımların kasıtlı, yanlı ve yanlış olduğunu belirtti.

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili son günlerde basında ve sosyal medyada dolaşan iddialara karşı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sistemin güvenliği, çiplerin menşei, maliyetler ve montaj süreci hakkında kamuoyunun yanıltıldığı ifade edilerek, doğru bilgilendirme yapıldı.

ÇİPLERİN MENŞEİ VE GÜVENLİĞİ

Son dönemde UTTS’de kullanılan çiplerin İsrail veya Kanada menşeli olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Genel Müdürlük, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını hatırlatarak, UTTS kapsamında kullanılan tüm donanımların yerli ve milli olduğunu vurguladı. Ayrıca, sistemin geliştirilme sürecinde Türk mühendislerinin aktif rol aldığı ve tüm verilerin Türkiye’de tutulduğu belirtildi.

ÇİP MALİYETLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Bazı medya organlarında ve sosyal medyada UTTS çiplerinin maliyetinin 5 TL olduğu iddiasına da cevap verildi. Genel Müdürlük, bu tür iddiaların kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, kullanılan çiplerin Atex Zone 0 sertifikasına sahip, kapalı bir teknolojiye dayandığını ifade etti. Açıklamaya göre:

Tekil çip maliyeti: 8 – 10 USD

Diğer donanım parçaları: 7 – 8 USD

Toplam üretim maliyeti: 16 – 18 USD

Bunun yanı sıra, maliyetin yalnızca çip üretimi ile sınırlı olmadığı; yatırım, lojistik, stok yönetimi, finansman, satış, bakım, onarım ve garanti süreçlerinin de bu maliyetlere dahil olduğu belirtildi.

UTTS ÖZEL SEKTÖRDEKİ ALTERNATİFLERDEN DAHA EKONOMİK

UTTS kapsamında kullanılan çiplerin fiyatının 1.413 TL, montaj bedelinin ise 912 TL olduğu açıklandı. Özel sektörde satılan benzer sistemlerin 1.800 TL civarında olduğu belirtilerek, UTTS’nin hayata geçirilmesiyle birlikte bu alandaki teknolojinin yerlileştirildiği ve rekabet ortamının güçlendiği vurgulandı.

"TURPAK İLE BAĞLANTIMIZ YOK"

UTTS ile ilgili sosyal medyada yer alan bir diğer iddia da Turpak firmasıyla ilgiliydi. Genel Müdürlük, Turpak’ın UTTS’nin yüklenicisi veya tedarikçisi olmadığı, sadece yetkilendirilmiş montaj firmalarından biri olarak sürece dahil olduğu bilgisini paylaştı. Süreci tamamlayan ve montaj yetkisi alan toplam 213 firmanın bulunduğu ve sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğü ifade edildi.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Son olarak, kamuoyunu yanlış yönlendiren kişi ve kurumlara karşı yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Vatandaşların sadece resmi açıklamaları dikkate alması gerektiği belirtilerek, UTTS ile ilgili tüm güncel ve doğru bilgilere www.utts.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.