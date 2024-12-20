DEİK, Türkiye-Namibya yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi

20 Aralık 2024 14:25 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:27

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu –DEİK/ Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) CEO’su Rauha Nangula Uaandja ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 17 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

DEİK ve NIPDB arasında İyi Niyet Mektubu imzalanan toplantıda, enerji, madencilik, gıda ve tarım, makine, tekstil, ilaç ve sağlık sektörlerinde ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

Bedir: “Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde iş birliği fırsatları bulunuyor.”

DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir, Türkiye-Namibya arasındaki potalsiyel iş birliği fırsatlarının keşfedilmesi gerektiği söyledi. Türkiye ve Namibya arasındaki iş birliğinin küresel dinamiklere uyum sağlama konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bedir, “Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde iş birliği fırsatları bulunuyor.

Bilgi paylaşımı, teknolojik gelişmelerin benimsenmesi ve girişimcilik teşvik edilerek güçlü bir ekonomik ekosistem oluşturabilir. Geleneksel iş yapma yöntemlerinin ötesine geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ile girişimlerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Uaandja: “Namibya, iş yapma kolaylığı açısından da avantaj sağlıyor”

Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu (NIPDB) CEO’su Rauha Nangula Uaandja ise, Namibya’nın güçlü ekonomik potansiyelini vurguladı. Yenilenebilir enerji, tarım, turizm ve maden sektörlerindeki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Uaandja, “Namibya, küresel enerji topluluğunun dikkatini, yeşil hidrojen (GH2) ve petrol-doğalgaz keşifleriyle çekmiş ve bu alanda önemli bir ivme kazandı. 2021-2023 yılları arasında 73 milyar Namibya Doları değerinde doğrudan yabancı yatırım (FDI) çekilmiş olup, bunun yüzde 45’i petrol ve doğalgaz sektörüne yöneliktir. Yenilenebilir enerji alanında ise Namibya, GH2 üretiminde bölgesel üretim üssü olmayı hedeflemektedir. Namibya, güneş ışığı, rüzgar enerjisi ve okyanus yakınlığı gibi doğal avantajlarla yenilenebilir enerji üretiminde büyük potansiyele sahiptir. Namibya’nın doğal güzellikleri, güvenli ortamı ve güçlü turizm altyapısı, ülkeyi Afrika’nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Namibya, genişleyen uçuş ağı ve modern lojistik altyapısıyla global ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmaktadır. Afrika’nın en iyi yollarıyla güçlü lojistik ve dijital bağlantı altyapısına sahip ülkelerinden biri olan Namibya, iş yapma kolaylığı açısından da avantaj sağlamaktadır” dedi. Toplantının sponsoru ise, Sponsor Media Glory oldu.