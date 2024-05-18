Demir çelik devi saat ücretli çalışmaya geçiyor! İşçi alımı yapılacak

18 May 2024 15:29 - Güncelleme : 18 May 2024 15:35

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Çelik devi Erdemir çalışma sisteminde reform sayılacak değişikliğe hazırlanıyor. Artık saat ücretli çalışanlar istihdam edilecek. Şirket büyüme stratejisi doğrultusunda toplu işe alım gerçekleştirecek.

TOPLU İŞE ALIM İÇİN BAŞVURU SÜREÇ BAŞLIYOR

İşletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2024 yılında da saat ücretli olarak görev yapmak üzere toplu işe alım yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca hafta içi her gün Erdemir Spor Salonu’nda yapabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Erdemir’in 2024 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 20 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 20 Mayıs - 31 Mayıs tarihlerinde hafta içi her gün 08.00 - 16.00 saatleri arasında Erdemir Spor Salonu’nda yapılabilecek.

ERDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Adaylarda; meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 26 yaş aralığında (21.05.1997 ve sonrası, 19.05.2006 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Kdz. Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 20 Kasım 2023 tarihinden önce Kdz. Ereğli’de ikamet etmeye başlayan ve halen Kdz. Ereğli’de ikamet edenlere öncelik verilecek. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek.

İSDEMİR DE SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR

Öte yandan İsdemir de 2024 yılında saat ücretli statüsü işe alımları için başvuru sürecinin başlayacağını duyurmuştu.