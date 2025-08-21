Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Safa Keser

Deneyimden geleceğe: İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi

Doğanlar Mobilya Grubu’nda üst düzey görev değişikliğiyle birlikte güçlü bir bayrak devri daha yaşandı. Şirketin CEO’luk görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan’a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun stratejik yolculuğunu yönetmeye devam edecek.

Deneyimden geleceğe: İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 16:30

Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, bünyesinde üretimden yönetime uzanan farklı kademelerde görev aldı. Grup çatısı altında Genel Müdürlük yapan Doğan, ardından Doğanlar Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak stratejik kararlarda aktif rol üstlendi. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstlenerek mobilya endüstrisine destek verdi. Son olarak Doğanlar Mobilya Grubu ’su olarak şirketin dönüşüm sürecine liderlik etti.

Kurumsal Devamlılık ve Gelecek Vizyonu

İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, Doğanlar Mobilya Grubu’nda liderlikte süreklilik ve istikrarı simgeliyor. Grup, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını korumayı hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İsmail Doğan: “Bayrağı Daha Yükseğe Taşıyacağız”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğanlar Mobilya Grubu’nu bugünlere taşıyan değerlerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. CEO’luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak ve global ölçekte güçlü bir oyuncu olmaktır.”

#ceo
#doğanlar mobilya grubu
#İsmail Doğan
#Yönetim Kurulu Başkanı
#Mobilya Sektörü
#Kurumsal Büyüme
#Ekonomi
