Depozito için kiracıları sevindiren emsal karar! 3 bin TL verdi, 60 bin TL geri aldı

Evden taşınırken depozito iadesinde "eski rakam" dönemi kapandı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin emsal kararına göre; tahliye sırasında iade edilecek depozito tutarı, artık yıllar önceki sözleşme bedeli üzerinden değil, sözleşmenin sona erdiği tarihteki "güncel kira bedeli" oranlanarak hesaplanacak.

Bu kararla birlikte kiracıların güvence bedelleri enflasyon karşısında korunurken, ev sahipleri için iade sürecinde yeni bir hesaplama zorunluluğu doğdu. İşte milyonlarca kiracıyı ilgilendiren o hesaplama yöntemi ve kararın detayları...



Emsal kararın temeli olan dava 1993 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte kiraya giren bir kişi, başlangıçta 15 lira depozito ödedi.

2014 yılında evden ayrılırken aynı tutarı değil, güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurdu. Yargıtay’ın verdiği emsal karar, kiracının güncel kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine hükmetti.

GÜNCEL DEPOZİTO TUTAR NASIL HESAPLANACAK?

Karara göre depozito iadesinde uygulanacak yöntem şöyle:

1. Oranın belirlenmesi: Sözleşmenin başlangıcındaki kira bedelinin, depozito bedeline olan oranı tespit edilir.

2. Güncel kiraya uygulama: Bulunan bu oran, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira parasına tatbik edilerek güncel değer bulunur.

2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL → oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL ise İade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL

Yargıtay kararında, “Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, yıllar önce ödenen depozito, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetse de, kiracıya iade edilirken güncel kira bedeli dikkate alınacak.







