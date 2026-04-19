Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Depozito için kiracıları sevindiren emsal karar! 3 bin TL verdi, 60 bin TL geri aldı

Yargıtay, yıllar içinde enflasyon ve kira artışlarıyla eriyen depozito tutarlarının güncel kira bedeli baz alınarak kiracıya iade edilmesine hükmetti. Karar, özellikle uzun süreli kiracılık durumlarında, kiracıların düşük meblağlarda depozito iadesi almaktan kaynaklanan ciddi mağduriyetlerini ortadan kaldırıyor. İşte kiracıları çok yakından ilgilendiren o kararın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 12:48

Evden taşınırken depozito iadesinde "eski rakam" dönemi kapandı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin emsal kararına göre; tahliye sırasında iade edilecek depozito tutarı, artık yıllar önceki sözleşme bedeli üzerinden değil, sözleşmenin sona erdiği tarihteki "güncel kira bedeli" oranlanarak hesaplanacak.

Bu kararla birlikte kiracıların güvence bedelleri enflasyon karşısında korunurken, ev sahipleri için iade sürecinde yeni bir hesaplama zorunluluğu doğdu. İşte milyonlarca kiracıyı ilgilendiren o hesaplama yöntemi ve kararın detayları...

Emsal kararın temeli olan dava 1993 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte kiraya giren bir kişi, başlangıçta 15 lira depozito ödedi.

2014 yılında evden ayrılırken aynı tutarı değil, güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurdu. Yargıtay’ın verdiği emsal karar, kiracının güncel kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine hükmetti.

GÜNCEL DEPOZİTO TUTAR NASIL HESAPLANACAK?

Karara göre depozito iadesinde uygulanacak yöntem şöyle:

1. Oranın belirlenmesi: Sözleşmenin başlangıcındaki kira bedelinin, depozito bedeline olan oranı tespit edilir.

2. Güncel kiraya uygulama: Bulunan bu oran, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira parasına tatbik edilerek güncel değer bulunur.

2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL → oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL ise İade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL

Yargıtay kararında, “Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, yıllar önce ödenen depozito, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetse de, kiracıya iade edilirken güncel kira bedeli dikkate alınacak.



ETİKETLER
#ev sahibi
#Kiracı Hakları
#Yargıtay Kararı
#Depozito Iadesi
#Güncel Kira Bedeli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.