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Deprem bölgeleri için yapılandırma süresi uzatıldı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 09:44 - Güncelleme : 16 May 2024 09:45
Deprem bölgeleri için yapılandırma süresi uzatıldı

Yapılandırma başvuruları deprem bölgelerindeki mükellefler için 2 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali uzatılırken bu bölgelerden yaşayan mükelleflerin  Aralık 2024'e kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi.

TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, bu il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 2 Aralık 2024'e kadar başvuru yapılabilecek.

BEYAN VE BİLDİRİMDE BULUNMALARI GEREKİYOR

Yapılandırılan tutarın birinci taksitinin 31 Aralık 2024'e, ikinci taksitin 31 Ocak 2025'e, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek. Söz konusu mükelleflerin, matrah ve vergi artırımından yararlanmak istemeleri halinde de yine 2 Aralık 2024'e kadar beyan veya bildirimde bulunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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