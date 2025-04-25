Deprem fırsatçılarına büyük ceza! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fahiş fiyat artışı yaşandı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, fahiş fiyat artışı uygulayanlara toplam 14 milyon 500 bin TL para cezası uyguladığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fahiş fiyat artışı yapanlar için düğmeye bastı. Fahiş fiyatlara toplamda 14 milyon 500 bin TL para cezası uygulandı.

"HER BİRİNE 200 BİN TL CEZA"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."