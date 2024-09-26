Depremzede kardeşler 120 dönüm serada üretiyor! Kilosu 33 TL

26 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:24

Depremzede kardeşler deprem bölgesinde 120 dönüm sera alanında muz üretip ekonomiye katkı sağlıyor. Hatay'da 20 dönüm arazi üretime kazandırıldı. Muz üretiminin yapıldığı şehirde fiyatlar dalında belli oldu.

Hatay​'ın Arsuz​ ilçesinde depremzede​ vatandaşlar üretimlerine devam ederek yaralarını sarıyor. 100 dönüm kapalı sera alanında muz​ üreten depremzede 2 kardeş, 20 dönüm alanı daha serayla kapatarak üretim​ alanlarını genişletti. Deprem bölgesini üreterek ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşların yeni üretim merkezinin açılışına Hatay valisi Mustafa Masatlı'da katıldı.

HATAY'DA MUZ HASADINA BAŞLANDI

Tarihiyle ve kültürüyle medeniyet şehri Hatay’ın diğer yandan da önemli bir tarım ili olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ''Hatay dendiği an zeytiniyle, narenciyesiyle, pamuğuyla ve buğdayla akla gelen bir ilimizdir ama onun dışında özellikle son yıllarda muz ve benzer ürünlerin de ilimizde çok yaygın olarak yetiştirildiğine şahit oluyoruz.'' dedi.

Arsuz ilçenin Üçgüllük Mahallesinde 20 dekar seranın açılışı yapılarak muz hasadına başlandı. Yılda ortalama 7 bin ton rekolte olduğu belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ''Fiyatlarımız da çok şükür iyi. Biz buradan tabii bu hasadın başta Arsuz'umuz olmak üzere Hatay'ımıza ve tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Buna benzer teşebbüslerin ve girişimlerin her zaman tarafımızdan destekleyeceğini de buradan özellikle bilinmesini isterim.'' dedi.

''REKOLTEMİZ 7 BİN TON ALLAH'IN İZNİYLE''

Örtü altında muz üretim alanını 120 dekara çıkaran muz serası sahibi Nazım Satmaz, muzun dalında fiyatının 33 TL olduğunu dile getirerek, ''Örtü altı muz serasıyla uğraşıyoruz. 100 dönüm seramız var. Ayrıyeten bu sene yeni yaptığımız 20 dönüm seramızın açılışını sayın valimiz ve kaymakamımız yaptı. Dualarımız edildi ve adağımız kesildi. Gelen herkesten Allah razı olsun. Rekoltemiz 7 bin ton Allah'ın izniyle. Genelde Antalya ve Anamur tarafları belirler muz fiyatını. Bu hafta muzun fiyatı dalında 33 TL. Muz hasadı 12 ay boyunca bizde durmaksızın devam etmektedir. Biz kendi seralarımızı 12 aya çevirdik mevsimsel değil de 12 ay boyunca hasat yapıyoruz. Abim Sercan satmaz ve babamız Rasim satmaz ile ortak bir şekilde çalışıyoruz. 2011'den beri biz bu işi sürdürüyoruz.'' ifadelerinde bulundu.