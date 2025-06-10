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 | Murat Makas

Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu

Dünyada depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda 15'e yakın meslek öne çıkarken kadınların depresyon oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. İşte detaylar...

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Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:20

İş hayatında vatandaşların ruh sağlığını olumsuz etkileyen faktörler olabiliyor. Hatta sağlıksız yaşam ve stres birikimi birçok sektörle ilişkili olarak öne çıkıyor. Bazı meslekler, stres, travma ve izolasyon gibi faktörler nedeniyle depresyon riskini artırabilir. Özellikle çalışanlar arasında mobbing en etkili durum oluyor.

Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu

ABD'DE 37 EYALETTE ARAŞTIRILDI

ABD'nin 37 eyaletindeki 536 bin 279 çalışanla yapılan anket, depresyon oranı en yüksek meslekleri ortaya koydu. Araştırma 2015-2019 yıllarını baz almıştı. Ankete göre kadınlardaki depresyon oranı erkeklere göre fazla.

Independent Türkçe'nin haberine göre, sonuçları sektörlere göre ayıran araştırma, toplumsal ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5'le ömür boyu depresyon teşhisi konma oranının en yüksek meslek grubu olduğunu ortaya koydu. Listede ikinci sırada yüzde 20,1'le gıda hazırlama ve servis işleri yer aldı.

Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu

İŞTE DEPRESYON ORANI EN YÜKSEK MESLEKLER

Yaşam boyu depresyon tanısı konma oranı yüksek diğer sektörlerse şöyle: sanat, eğlence, spor ve medya yüzde 18,6; konaklama ve yemek hizmetleri yüzde 18,4; sağlık ve sosyal yardım yüzde 18,2; perakende ticaret yüzde 17,7; hukuk, eğitim ve kütüphane işleri yüzde 16,1'le eşit orana sahip.

Yaşam boyu depresyon tanısı alma oranı en düşük sektörler arasında da madencilik yüzde 6,7, inşaat yüzde 8,9 ve tarım ve mühendislik işleri yüzde 9 olarak belirlendi. Madencilik ve inşaatta depresyon oranı daha düşük görünse de bunlar, ABD'deki işçiler arasında intihar oranının en yüksek olduğu sektörler.

Depresyon oranı en yüksek meslekler belli oldu

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın En Tehlikeli Meslekleri Hangisi?
Madenci. Atık ve geri dönüştürülebilir maddeleri toplama uzmanları Nükleer tesis çalışanları Medikal, klinik ve laboratuvar çalışanları Pilotlar, uçuş görevlileri. Petrol ve doğalgaz santralleri operatörleri. Ameliyat teknisyenleri. Kazan dairesi kontrolcüleri.

Sıkça Sorulan Sorular

Mobbing ne anlama gelir?
İngilizce “yıldırma” (Mobbing) kavramı, “mob” kökünden gelmektedir. “Mob” sözcüğü, İngilizce'de yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya “çete” anlamındadır. Bir eylem biçimi olarak mobbing sözcüğü ise, psikolojik şiddet, kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir.
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