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 | Kübra Çelepi

Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitlerini artırdı. Makine ve ekipman alımlarına yönelik destek üst limiti 400 binden 1 milyona çıkarıldı. Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 binden 150 binde belirlendi. Nitelikli personel istihdamı desteği de artırıldı.

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Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 18:01

KOOP-DES Programı destek limitleri Ticaret Bakanlığı tarafından yükseltildi. Makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri ve kreş demirbaş yatırımına yönelik destek üst limiti 400 bin liradan 1 milyona çıkarıldı. Sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı desteği de arttırıldı. KOOP-DES'e yönelik proje başvuruları 30 Mayıs'a kadar Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi

KOOP-DES DESTEKLERİ ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verilen destek limitlerinin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeler, özellikle kadın kooperatifleri ve sosyal amaçlı girişimler için önemli fırsatlar sunacak.

Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi

KOOPERATİFLERE BÜYÜK DESTEK MÜJDESİ

  • Kooperatiflerin makine ve ekipman alımlarında destek üst limit: 400 bin TL / 1 milyon TL
  • Kadın ortaklı kooperatiflerin işlettiği yaşlı-çocuk bakım merkezleri için de aynı destek limiti geçerli.
  • Kooperatif ürünlerinin fuar ve sergi katılım destek limiti: 60 bin TL / 150 bin TL
Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi
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PERSONEL İSTİHDAM DESTEĞİ DE ARTTI

  • 1 personel için yıllık destek: 204 bin TL / 266.400 TL
  • 2 personel için yıllık destek: 408 bin TL / 532.800 TL
Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi
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ETİKETLER
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#Ekonomi
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