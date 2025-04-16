Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitlerini artırdı. Makine ve ekipman alımlarına yönelik destek üst limiti 400 binden 1 milyona çıkarıldı. Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 binden 150 binde belirlendi. Nitelikli personel istihdamı desteği de artırıldı.
KOOP-DES Programı destek limitleri Ticaret Bakanlığı tarafından yükseltildi. Makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri ve kreş demirbaş yatırımına yönelik destek üst limiti 400 bin liradan 1 milyona çıkarıldı. Sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı desteği de arttırıldı. KOOP-DES'e yönelik proje başvuruları 30 Mayıs'a kadar Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.
Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verilen destek limitlerinin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeler, özellikle kadın kooperatifleri ve sosyal amaçlı girişimler için önemli fırsatlar sunacak.