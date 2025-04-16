Destek limitleri yükseltildi! Bakanlık müjdeyi verdi

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamındaki destek limitlerini artırdı. Makine ve ekipman alımlarına yönelik destek üst limiti 400 binden 1 milyona çıkarıldı. Kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 binden 150 binde belirlendi. Nitelikli personel istihdamı desteği de artırıldı.

KOOP-DES Programı destek limitleri Ticaret Bakanlığı tarafından yükseltildi. Makine ve ekipman alımları, yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri ve kreş demirbaş yatırımına yönelik destek üst limiti 400 bin liradan 1 milyona çıkarıldı. Sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Nitelikli personel istihdamı desteği de arttırıldı. KOOP-DES'e yönelik proje başvuruları 30 Mayıs'a kadar Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

KOOP-DES DESTEKLERİ ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında verilen destek limitlerinin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeler, özellikle kadın kooperatifleri ve sosyal amaçlı girişimler için önemli fırsatlar sunacak.

KOOPERATİFLERE BÜYÜK DESTEK MÜJDESİ

Kooperatiflerin makine ve ekipman alımlarında destek üst limit: 400 bin TL / 1 milyon TL

Kadın ortaklı kooperatiflerin işlettiği yaşlı-çocuk bakım merkezleri için de aynı destek limiti geçerli.

Kooperatif ürünlerinin fuar ve sergi katılım destek limiti: 60 bin TL / 150 bin TL

PERSONEL İSTİHDAM DESTEĞİ DE ARTTI