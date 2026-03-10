Deutsche Telekom iş dünyasını “AI ajanlarına hazır” hale getiriyor

Bu dönüşüm yeni fırsatlar oluştururken riskleri de beraberinde getiriyor. İş dünyasını “AI ajanlarına hazır” hale getiren yeni model geliştiren Deutsche Telekom, bu sayede yapay zekâ ajanlarının oluşturabileceği riskleri azaltmayı ve teknolojinin güvenli kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm hız kazanırken, yapay zekâ sistemleri yalnızca veri analiz eden araçlar olmaktan çıkıp karar verebilen ve görevleri otonom şekilde yerine getirebilen “AI ajanları” haline geliyor. Bu gelişme, iş süreçlerinde verimlilik ve hız sağlarken aynı zamanda yeni güvenlik ve kontrol risklerini de gündeme getiriyor.

Deutsche Telekom, bu riskleri azaltmak amacıyla yapay zekâ ajanlarının davranışlarını kontrol edebilen ve güvenli kullanımını sağlayan çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı geliştirdi. Şirket, özellikle kurumsal uygulamalarda kullanılan AI ajanlarının güvenilir, şeffaf ve denetlenebilir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

Dijital kimlik ile kontrol

Yeni modelin temelinde, yapay zekâ ajanlarına da tıpkı çalışanlar veya cihazlar gibi benzersiz dijital kimlikler verilmesi yer alıyor. Bu sayede insanlar, cihazlar, botlar ve yapay zekâ ajanları aynı güvenlik çerçevesi içinde izlenebiliyor. Sistem, AI ajanlarının davranışlarını takip ederek olağan dışı hareketleri tespit edebiliyor. Böylece şirketler, yapay zekâ sistemlerini daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanabiliyor.

Yeni yaklaşım aynı zamanda siber güvenlik, veri gizliliği ve operasyonel risk yönetimi gibi alanlarda da önemli avantajlar sunuyor. Telekomünikasyon, finans, enerji ve kamu gibi kritik sektörlerde kullanılan AI uygulamalarının güvenliğini artırmak bu çalışmanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

“Yapay zekâda güven, dijital dönüşümün temel koşulu”

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatların ancak güvenli ve sorumlu kullanım ile sürdürülebilir olabileceğini vurgulayarak şunları söylüyor: “Yapay zekâ, kurumların çalışma biçimini dönüştüren çok güçlü bir teknoloji. Ancak bu dönüşümün sürdürülebilir olması için güvenlik, şeffaflık ve kontrol mekanizmalarının güçlü olması gerekiyor. Yapay zekâ ajanlarının risklerini azaltmaya yönelik bu tür çalışmalar, kurumların teknolojiyi güvenle kullanabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Deutsche Telekom olarak iş dünyasını ‘AI ajanlarına hazır’ hale getiriyoruz, diyebilirim.”

Kılıçoğlu, ayrıca Deutsche Telekom’un yapay zekâyı yalnızca verimlilik sağlayan bir araç olarak değil, aynı zamanda güvenli dijital ekosistemin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.

Kurumların yeni gündemi: AI yönetişimi

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ajanlarının kullanımının hızla artması bekleniyor. Kurumlar; müşteri hizmetleri, veri analizi, yazılım geliştirme ve operasyon yönetimi gibi birçok alanda AI ajanlarından yararlanmayı planlıyor. Bu nedenle şirketler, yalnızca yeni teknolojileri geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zekânın güvenli, etik ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak standartları da oluşturmak zorunda. Çünkü, yapay zekânın nasıl çalıştığı kadar nasıl denetlendiği de önemli hala geliyor. Deutsche Telekom’un geliştirdiği yaklaşım, yapay zekâ teknolojilerinin yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha güvenilir hale gelmesi için atılan adımlardan biri olarak görülüyor.