Deutsche, yeni dolar TL ve faiz tahminlerini paylaştı! Faiz indirimi için tarih verildi

10 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:07

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Türkiye ekonomisine dair iyimser yorumlar gelmeye devam ediyor. Commerzbank ve HSBC’nin ardından bir tahminde Deutsche Bank’tan geldi. Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay dolar TL kuru ve faiz adımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yiğit Onay, faiz indirimi için tarih verdi. Ayrıca yabancıların TL varlıklara olan ilgisinin arttığını ifade etti.

DEUTSCHE BANK'TAN DOLAR TL TAHMİNİ

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay’ın CNBC-e'deki Küresel Görünüm programında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar yaptı. Dolar ve faize ilişkin son tahminlerini paylaştı.

Dolar/TL'nin yıl sonuna kadar 37'ye doğru hareket edebileceği öngörüsünü paylaştı.

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, "Yıl sonu dolar TL beklentimiz 37. Bu hem enflasyonun ima ettiği hem de vadeli kurların ima ettiği seviyenin altında. Dolayısıyla bu 37 seviyesine ulaşılırken oynaklığın da görece düşük kalmasını bekliyoruz." dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Onay, faiz tahminini de paylaştı. Kasım ve aralık ayında 250'şer baz puan indirim beklediklerini şöyle ifade etti;

"Kasım ayında 250 baz puan, aralık ayında 250 baz puan indirim beklentimiz var. Toplamda 500 baz puanlık bir indirim beklentimiz var. Dolayısıyla yıl sonu tahminimiz yüzde 45."

Faiz indiriminden önce ağustos, eylül, ekim aylarında Merkez Bankası'ndan ön sinyaller beklediklerini de açıkladı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ İYİMSER

Ortodoks yaklaşımın devam etmesini beklediğini belirten Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, büyüme beklentisini de duyurdu;

"Bizim yıl sonu için Türkiye 2024 büyüme beklentimiz 3,5, son gelen güçlü veri sonrası bir miktar yukarı yönlü revize ettik. İş gücü piyasasında daha fazla gevşeme sinyalleri bekleyebiliriz.”