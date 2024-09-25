Dev Alman bankası yıl sonu dolar tahmini paylaştı! Enflasyon beklentisini de açıkladı

25 Eylül 2024 08:55 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:16

Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'tan Yiğit Onay, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bankanın Türkiye ekonomisti Onay yıl sonu dolar, enflasyon ve büyüme beklentilerini paylaşırken çarpıcı rakamlar verdi. İşte detaylar...

Yüksek enflasyon​ ve pahalılık son dönemde Türkiye​'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Türk Lirası​'nın başta dolar olmak üzere döviz karşısında erimesi vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da zayıflatıyor. Bu nedenle gözler ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Bu zamların oranı hakkında kuşkusuz en belirleyici unsurlar ise enflasyon, dolar kuru​ ve büyüme rakamları. Bu konulara ilişkin Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay'dan çarpıcı yıl sonu tahminleri geldi.

"CARİ AÇIK GERİLEDİ"

CNBC-e'ye konuşan ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaşan Onay, 2024’ün ilk 9 aylık döneminin Türkiye için olumlu geçtiğini belirterek, "Enflasyon mayıs ayında zirveyi gördükten sonra ağustosta yüzde 52 seviyesine geriledi. Büyümenin, yavaşlama emareleri görmekle beraber, daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğunu, cari açık sorununun önemli miktarda gerilediğini söyleyebiliriz" dedi.

ENFLASYON TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Ekonomi politikalarının devam ettirilmesi yönünde irade sürdürüldüğü durumda olumlu hikayenin satın alınmaya devam edeceğini beklediklerini anlatan Yiğit Onay, yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar/TL öngörülerini de paylaştı. Kurumların bir yıl sonrası için enflasyonu yüzde 50'nin üzerinde, hane halkının yüzde 70'lerin üzerinde beklediğini ifade eden Onay, "Ancak fiyat koyucu firmaların beklentisi daha önemli benim gözümde. Orada son aylarda düşüş eğilimini görüyoruz. Ek olarak TL beklentilerinin önemli iyileşmeler gösterdiğini görüyoruz. 2025 yılı sonu için enflasyonu yüzde 23 olarak görüyoruz. Bu yıl sonu için de yüzde 47 seviyesinde bekliyoruz" dedi.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Enlasyon tahminlerinden yola çıkarak değerlendirmelerini sürdüren Onay, şunları söyledi:"2025 sonrası da önemli olacak. Enflasyonu yüzde 20'lerin altına getirmek istikrarlı bir maliye politikası izlenmesini gerektiriyor. Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 36 TL. Büyüme tarafında da yüzde 3'lük bir büyüme öngörüyoruz."