Dev banka altın fiyatına rekor hedef koydu! Tarihi zirveye gidiyor

Saxo Bank'tan rekor altın tahmini geldi. Dev banka jeopolitik riskler ve küresel alımların etkisiyle ons altın fiyatının 2025 yılında 3.300 doları bulabileceğini tahmin etti. Ons altın, haftayı 3.028 dolar seviyesinde tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarından birine imza atmıştı.

Ons altın, haftayı 3.028 dolar seviyesinde tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarından birine imza attı. Yurt içinde ise gram altın, serbest piyasada 3.700 TL seviyelerine ulaştı. Bankacılık devinden rekor ons altın tahmini geldi. Altın, ABD'deki faiz indirimi döngülerinde iyi performans göstermeye devam ediyor.

SAXO BANK ALTINA 3.300 DOLAR HEDEFİ KOYDU

Jeopolitik riskler, küresel merkez bankalarının alımları ve ABD’nin korumacı politikalarıyla desteklenen altın fiyatlarında yeni zirveler öngörülüyor. Danimarka merkezli Saxo Bank, 2025 yılı sonunda ons altının 3.300 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bankaya göre, altın fiyatlarındaki artışın arkasında birkaç kritik neden bulunuyor:

Jeopolitik risklerin artması (küresel gerilimler ve savaş riskleri)

ABD’nin korumacı ticaret politikaları

Merkez bankalarının rekor seviyede altın alımları

ABD’de borç krizine yönelik endişeler

Fed’in faiz indirimi beklentileri

Bu faktörler altını güvenli liman haline getirirken, fiyatları da yukarı yönlü destekliyor.

ONS ALTIN FİYATI TARİHİ ZİRVEYE DOĞRU

Altın, haftayı 3.028 dolar seviyesinde kapatarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarından birini yaptı. Türkiye’de ise gram altın serbest piyasada 3.700 TL’ye ulaştı. Saxo Bank'a göre, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürdükçe, yatırımcılar altını bir koruma aracı olarak görmeye devam edecek. Eğer tahminler gerçekleşirse, 2025 yılı sonunda 3.300 dolarlık yeni bir zirve mümkün görünüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTINA YÖNELİYOR

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının son üç yıldır yılda 1000 tondan fazla altın aldığını belirtti. Bu durum, altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.

ALTIN BORÇ KRİZİNE KARŞI KALKAN MI?

ABD’nin hızla artan devlet borçları, piyasalarda potansiyel bir borç krizi endişesini artırıyor. Hansen’e göre, bu durum gerçekleşirse altın, yatırımcılar için en güvenilir varlıklardan biri olacak.

FAİZ İNDİRİMLERİ ALTINI DESTEKLER Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), şu an için faizleri sabit tutsa da, ekonomik görünümün kötüleşmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimleri gündeme gelebilir. Tarihsel olarak, altın, düşük faiz ortamlarında güçlü performans gösterme eğiliminde.