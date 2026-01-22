Dev banka işten çıkarma yapacak! 1.800 kişiyi çıkaracaklar

Fransız bankacılık devi Société Générale’de yeniden yapılanma rüzgârı sert esiyor. Banka, artan maliyetler nedeniyle Fransa’daki istihdamını küçültme kararı aldı. CGT sendikasının açıklamasına göre, Société Générale 2027 sonuna kadar ülkedeki yaklaşık 1.800 pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor.

Karar, CEO Slawomir Krupa’nın maliyet kontrolü odaklı stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Fransa’da yaklaşık 40 bin çalışanı bulunan bankada yapılacak küçülmenin, zorunlu işten çıkarmalar yerine doğal ayrılmalar ve gönüllü çıkışlar yoluyla gerçekleşmesi öngörülüyor.

Öte yandan banka, finansal performansıyla dikkat çekiyor. Société Générale hisseleri 2025 yılında yaklaşık yüzde 150 değer kazanarak Avrupa’daki birçok rakibini geride bıraktı. Buna rağmen sendikalar, istihdam ve şube ağındaki daralmaya tepki gösteriyor.

Nitekim CGT sendikası, bankanın 2026 yılında Fransa genelinde 101 şubeyi kapatmayı planladığını da geçtiğimiz kasım ayında kamuoyuna duyurmuştu.