Dev banka petrol tahminini yükseltti! Depoları doldurmayan pişman olacak!

Orta Doğu'da yaşanan kriz tüm dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI petrol tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı.

23.03.2026
23.03.2026
'nda yaşanan kesinti, tarihin en büyük enerji krizini tetikleyebilir. Dev bankalar 2026 beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, günlük 17 milyon varillik kayıp riski piyasaları sallamaya başladı.

Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI petrol tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı. Bankanın önceki öngörüleri sırasıyla 77 ve 72 dolar düzeyindeydi. Öte yandan, bu sabah ICE piyasasında Brent petrolün vadelileri yüzde 0,53 artışla 112,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.

TARİHİN EN BÜYÜK ARZ ŞOKU KAPIDA

Banka, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesintiyi "tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak tanımladı. Analistlere göre, sevkiyatların altı hafta boyunca normal seviyenin yüzde 5'ine kadar gerilemesi, ardından bir ay sürecek kademeli bir toparlanma yaşanması bekleniyor.

Bu senaryoda, Orta Doğu kaynaklı arz kaybının günlük 17 milyon varile ulaşabileceği ve toplam kaybın 800 milyon varili aşabileceği hesaplanıyor. Goldman Sachs, bölgedeki üretimin belirli alanlarda yoğunlaşmasının ve enerji altyapısındaki kırılganlığın yapısal riskleri artırdığına dikkat çekti.

130 DOLAR İHTİMALİ MASADA

UOB'un emtia stratejisti Heng Koon How ise Brent petrol fiyatlarının 130 doların üzerine çıkabileceğini ifade etti. Bu seviyenin, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'de görülen zirvelere yakın olduğuna işaret edildi.

ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki akışın neredeyse durma noktasına gelmesi, fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.

UOB, Brent petrol için 2026 ikinci çeyrekten 2027 ilk çeyreğe kadar olan döneme ilişkin beklentilerini yükseltirken, 2026'nın ikinci çeyreği için fiyat tahminini 90 dolardan 110 dolar/varil seviyesine çıkardı.

