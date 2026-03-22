Orta Doğu'da yükselen tansiyon enerjiden turizme kadar birçok sektörü etkisi altına aldı. Bölgedeki gerilim sadece sınırları değil, rezervasyonları da hareketlendirdi. Türkiye’nin stratejik pazarları hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a konuşan Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Tuna, hizmet çeşitlendirme' formülünü ilk kez paylaştı.

Dinle Özetle

Herkesin tatili bu krizden etkilenecek! Pelin Tuna'dan 2026 turizm sezonu için kritik uyarı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 422

HABERİN ÖZETİ Herkesin tatili bu krizden etkilenecek! Pelin Tuna'dan 2026 turizm sezonu için kritik uyarı Orta Doğu'daki gerilimlerin Türkiye turizmine olası olumsuz etkilerini değerlendiren Turizm Uzmanı Pelin Tuna, algısal riskler ve talep daralmasına karşı hizmet ve pazar çeşitlendirmesi ile iç turizme odaklanmanın önemini vurguladı. Orta Doğu'daki gerilim, Türkiye'nin turizmde bu pazardan gelen talebi daraltma ve hedeflenen gelirlere ulaşmayı zorlaştırma riski taşıyor. Türkiye, jeopolitik gerilimler nedeniyle uluslararası algıda "çatışma bölgesine komşu" olarak konumlandırılma riskiyle karşı karşıya. Dış pazarlara yönelik iletişimde destinasyon güvenliği, istikrarlı altyapı ve turistik bölgelerin çatışma alanlarından uzaklığı vurgulanmalı. 2026 yılı 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi, Orta Doğu pazarındaki olası kayıplar nedeniyle zorlaşabilir ancak etkin yönetimle hızlı toparlanma mümkün. Kriz, turizm sektörüne hizmet ve pazar çeşitlendirmesi ile iç pazara odaklanarak riskleri azaltma ve yeni fırsatlar yaratma imkanı sunuyor.

Bölgedeki İran-İsrail-ABD geriliminin Türkiye turizmine olası etkileri neler?

Pelin Tuna: Bölgedeki geriliminin Türkiye turizmine olası etkileri değerlendirildiğinde, Orta Doğu’da artan güvenlik riskleri ve çatışma ortamının özellikle Türkiye için stratejik öneme sahip olan Orta Doğu turist pazarında talep daralmasına yol açma potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Türkiye’nin turizm talebi açısından önemli kaynak pazarlarından biri olan Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler; başta İstanbul, Bursa, Trabzon, Antalya ve Bodrum gibi destinasyonlar için önemli bir talep kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bölgede yaşanabilecek askeri gerilimler ve güvenlik algısındaki bozulma, söz konusu pazardan gelen turist sayısında geçici ya da kalıcı azalmaya neden olarak Türkiye’nin turizm gelirleri ve ziyaretçi sayısı açısından belirlenen hedeflerin gerisinde kalma riskini artırabilir.

Bununla birlikte daha iyimser bir perspektiften değerlendirildiğinde, söz konusu çatışma ortamının uzun süreli olmaması ve bölgesel istikrarsızlığın kısa vadede azalması durumunda, Türkiye’nin güçlü turizm altyapısı, coğrafi avantajları ve pazar çeşitliliği sayesinde sektörün görece hızlı bir toparlanma süreci yaşayabileceği öngörülebilir. Bu bağlamda, krizin süresi ve bölgesel güvenlik algısındaki değişimler Türkiye turizminin performansı açısından belirleyici faktörler olarak değerlendirilmektedir.

Bölgedeki krizi Türkiye için olumsuz bir kodlama çağrıştırıyor mu?

Pelin Tuna: Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimler ve özellikle Türkiye’nin sınır komşularında ortaya çıkan savaş ve çatışma ortamı, uluslararası kamuoyu ve turist algısı açısından Türkiye’nin zaman zaman “çatışma bölgesine komşu ülke” olarak konumlandırılmasına neden olabilmektedir. Coğrafi yakınlık, küresel medya söylemleri ve güvenlik algısının genelleştirici biçimde değerlendirilmesi gibi faktörler, Türkiye’nin doğrudan çatışmanın tarafı olmamasına rağmen bölgesel istikrarsızlıkla ilişkilendirilmesine yol açabilmektedir.

Bu bağlamda sınır komşularında devam eden savaş ve güvenlik krizleri, uluslararası algı düzeyinde Türkiye’nin “çatışma bölgelerine komşu bir destinasyon” şeklinde kodlanmasına zemin hazırlayabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu jeopolitik gelişmeler, özellikle turizm talebi ve destinasyon imajı açısından algısal riskler oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte bu algının kalıcılığı; çatışmaların süresi, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilme hızı ve Türkiye’nin uluslararası iletişim ile kriz yönetimi stratejilerinin etkinliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Türkiye’nin bu süreçte dış pazarda nasıl bir iletişim dili kurması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Pelin Tuna: Türkiye’nin söz konusu jeopolitik gerilim sürecinde dış pazarlara yönelik iletişim stratejisini dikkatli ve stratejik bir çerçevede kurgulaması büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki çatışmalara coğrafi olarak komşu bir ülke konumunda bulunması nedeniyle Türkiye’nin, uluslararası kamuoyunda oluşabilecek güvenlik endişelerini azaltacak ve ülkenin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu yönündeki algıyı güçlendirecek bir iletişim dili benimsemesi gerekmektedir. Bu bağlamda destinasyon güvenliği, istikrarlı turizm altyapısı ve turistik bölgelerin çatışma alanlarından uzaklığı gibi unsurların öne çıkarıldığı bir iletişim stratejisi, dış pazarlarda talebin canlı tutulmasına katkı sağlayabilir.

Öte yandan mevcut jeopolitik gelişmelerin özellikle Orta Doğu pazarından gelen turist talebinde belirli bir daralma yaratma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum, Türkiye için önemli bir kaynak pazarın geçici olarak zayıflamasına yol açabilir. Ancak sürecin etkin bir iletişim ve kriz yönetimi stratejisiyle yönetilmesi, bu kaybın etkilerinin sınırlanmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenle uluslararası pazarlara yönelik iletişim dilinin güven, istikrar ve destinasyon güvenliği temaları üzerine inşa edilmesi; aynı zamanda Türkiye’nin turizm imajını destekleyen olumlu ve güven verici bir söylemin benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu tür bir yaklaşım, olası algı risklerini azaltarak Türkiye’nin turizm talebinin sürdürülebilirliğini destekleyebilecek temel araçlardan biri olarak değerlendirilebilir.

2026 yılı için 68 milyar dolarlık güçlü bir hedefle yola çıkılmıştı. Bu hedefte bir değişiklik bekliyor musunuz?

Pelin Tuna: 2026 yılı için belirlenen 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi, Türkiye turizminin son yıllarda sergilediği güçlü performans ve sektörün sahip olduğu yapısal kapasite göz önünde bulundurulduğunda ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendirilmiştir. Türkiye, sahip olduğu zengin doğal, kültürel ve tarihi turizm kaynakları ile uluslararası turizm pazarında rekabet gücü yüksek bir destinasyon konumundadır.

Bununla birlikte bölgede ortaya çıkan jeopolitik gerilimler ve savaş ortamı, söz konusu hedefe ulaşma sürecini zorlaştırabilecek önemli dışsal risk faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turist talebinde yaşanabilecek olası daralma, turizm gelirleri üzerinde belirli bir baskı oluşturabilir. Bu durum, kısa vadede hedeflenen gelir seviyesine ulaşılmasını güçleştirebilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Öte yandan yine daha iyimser bir perspektiften bakacak olursak, bölgedeki çatışma ortamının kısa sürede sona ermesi ve turizm politikalarının etkin bir biçimde yönetilmesi durumunda Türkiye turizminin hızlı bir toparlanma kapasitesine sahip olduğu söylenebilir. Her ne kadar Orta Doğu pazarında belirli kayıpların yaşanması muhtemel görünse de, özellikle Avrupa pazarından gelen talebin güçlü seyretmesi, pazar çeşitliliğinin etkin şekilde kullanılması ve iç pazara yönelmesi sayesinde yılın görece daha sınırlı kayıplarla tamamlanması mümkün olabilir. Bu bağlamda kriz yönetimi, pazar çeşitlendirmesi ve uluslararası iletişim stratejilerinin etkinliği, 2026 yılı turizm performansının belirleyici unsurları arasında yer alacaktır.

Sizce Türk turizmi bu krizi bir "hizmet çeşitlendirme" fırsatına çevirebilir mi?

Pelin Tuna: Böylesi kriz dönemlerinde turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı talep daralmasını yönetebilmek adına stratejik politika ve uygulamaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda turizm sektörünün hizmet çeşitlendirmesine yönelmesi, mevcut riskleri azaltmanın yanı sıra yeni fırsat alanları yaratma potansiyeline de sahiptir. Turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, farklı turist segmentlerine ulaşılmasını mümkün kılarak sektörün belirli pazarlara olan bağımlılığını azaltabilir ve kriz dönemlerinde talep esnekliğini artırabilir.

Bununla birlikte sektörün iç pazara daha fazla odaklanması da olası kayıpların etkisini sınırlayabilecek önemli bir strateji olarak değerlendirilebilir. İç turizm talebinin teşvik edilmesi, özellikle uluslararası pazarlarda yaşanan belirsizlik dönemlerinde turizm faaliyetlerinin sürekliliğini destekleyebilir ve sektörün ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir. Dolayısıyla hizmet çeşitlendirmesi ve iç pazara yönelik talep artırıcı politikaların eş zamanlı olarak uygulanması, turizm sektörünün kriz dönemlerinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri azaltmasına ve mevcut koşulları görece bir avantaja dönüştürmesine katkı sağlayabilecek stratejik yaklaşımlar arasında yer almaktadır.