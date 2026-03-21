Ev sahibi olmak isteyip yeterli birikimi bulunmayan tüketiciler sıklıkla gayrimenkul sertifikası modeline yöneliyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Kazancı ne?Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, tapu masraflarından muaf tutan ve küçük birikimlerle yatırım imkanı sunan gayrimenkul sertifikası modelini tüm ayrıntılarıyla Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a aktardı.

Ev alamayanlar da ev sahibi olacak! Hakan Akdoğan'dan çarpıcı kira sertifikası formülü

HABERİN ÖZETİ Ev alamayanlar da ev sahibi olacak! Hakan Akdoğan'dan çarpıcı kira sertifikası formülü Gayrimenkul sertifikası, küçük birikimlerle gayrimenkul projelerine ortak olmayı sağlayan, tapu masraflarından muafiyet sunan ve yatırımcılara değer artışı veya bağımsız bölüm sahipliği ile kazanç imkanı tanıyan varlığa dayalı bir finansman modelidir. Gayrimenkul sertifikası, bir projenin belirli bölümlerinin menkul kıymetleştirilerek yatırımcılara paylar halinde sunulduğu bir finansman modelidir. Büyük sermayeye ihtiyaç duymadan küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımına katılma imkânı sunar. Yatırımcılar, sertifikaları borsada satarak değer artışından veya yeterli sertifikaya ulaşıp bağımsız bölüme sahip olarak kira/satış gelirinden kazanç elde edebilir. Tapu devri gerçekleşene kadar tapu harcı, emlak vergisi gibi klasik mülkiyet yükümlülüklerinden muaftır. Faiz geliri yerine varlığa dayalı gelir modeli sunduğu için faizsiz finans araçları arasında değerlendirilir.

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Hakan Akdoğan: Gayrimenkul sertifikası, bir gayrimenkul projesinin belirli bölümlerinin menkul kıymetleştirilerek yatırımcılara paylar halinde sunulmasını sağlayan bir finansman modelidir. Bu sistem sayesinde yatırımcılar, büyük bir sermayeye ihtiyaç duymadan proje içindeki belirli bir metrekareyi temsil eden sertifikaları satın alarak gayrimenkule ortak olabilmektedir. Böylece gayrimenkul yatırımı daha erişilebilir hale gelirken, geliştiriciler için de alternatif bir finansman kaynağı oluşturulmuş olur.

Kira sertifikası, bütçesi kısıtlı olan birine metrekare bazında gayrimenkul sahibi olma şansını nasıl sunuyor?

Hakan Akdoğan: Bu modelde yatırımcı, projenin tamamını satın almak yerine belirli bir metrekareyi temsil eden sertifikaları satın alır. Her sertifika, projedeki belirli bir payı ifade eder. Yatırımcı, yeterli sayıda sertifikaya ulaştığında projedeki bağımsız bölüm üzerinde hak sahibi olabilir ya da elindeki sertifikaları piyasada satarak değer artışından faydalanabilir. Bu yönüyle sistem, küçük birikimlerle gayrimenkul yatırımına katılabilme imkânı sunarak daha geniş yatırımcı kitlesini sektöre dahil eder.

Yatırımcı bu sertifikadan nasıl para kazanıyor?

Hakan Akdoğan: Yatırımcılar iki temel şekilde kazanç elde edebilir.

Birincisi, sertifikaların proje ilerledikçe ve gayrimenkulün piyasa değeri arttıkça değer kazanmasıdır. Bu durumda yatırımcı, elindeki sertifikaları borsada satarak kazanç sağlayabilir.

İkincisi ise yeterli sayıda sertifikaya ulaşarak projedeki bağımsız bir bölüme sahip olma hakkını elde etmektir. Bu durumda yatırımcı, gayrimenkulün kira gelirinden ya da satışından fayda sağlayabilir.

Tapu harcı, emlak vergisi veya bakım masrafları gibi yükler sertifika sahibi için geçerli mi?

Hakan Akdoğan: Sertifika sahipleri, doğrudan bir bağımsız bölümün tapusuna sahip olmadıkları sürece klasik anlamda bir gayrimenkul malikinin yükümlülüklerine tabi değildir. Ancak yatırımcı, yeterli sertifikayı biriktirip tapu devri ile bağımsız bölümü teslim aldığında, o aşamadan itibaren tapu harcı, emlak vergisi ve diğer mülkiyet sorumlulukları doğal olarak geçerli hale gelir.

Kira sertifikaları neden faizsiz finans araçları arasında sayılıyor?

Hakan Akdoğan: Kira sertifikaları, faiz geliri yerine varlığa dayalı bir gelir modeline dayanır. Yani yatırımcı, bir borç ilişkisinden kaynaklanan faiz geliri elde etmez; sertifikaların temsil ettiği gayrimenkul varlığından doğan kira gelirine veya değer artışına ortak olur. Bu nedenle İslami finans prensiplerine uygun bir yapı olarak değerlendirilir ve faizsiz finans araçları arasında kabul edilir.