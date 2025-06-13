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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Dev Bankadan altın ve gümüş için sürpriz yükseliş tahmini

Alman finans devi Commerzbank, 2025 yılı altın fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altın için bu yıla dair beklentisini yüzde 13 artırarak dikkat çekici bir güncellemeye gitti.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 13:31

Almanya merkezli Commerzbank, Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon ve küresel piyasalarda güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla birlikte, değerli metallere ilişkin fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Dev Bankadan altın ve gümüş için sürpriz yükseliş tahmini

ALTINDA YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ: 3.400 DOLAR

Bankanın yayımladığı son analizde, 2024 yılı sonu için ons altın hedefi 3.000 dolardan 3.400 dolara çıkarıldı. 2026 yılına dair uzun vadeli öngörüsünü de güncelleyen banka, altının ons fiyatının bu dönemde 3.600 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu güncellemede, yatırımcıların ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yönelmesinin etkili olduğu vurgulandı.

Dev Bankadan altın ve gümüş için sürpriz yükseliş tahmini

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ RÜZGARI

Commerzbank, gümüşe yönelik tahminlerini de yukarı çekti. Banka, 2025 yılı sonu için ons gümüş fiyatını önceki tahmini olan 34 dolardan 37 dolara yükseltti. 2026 sonu beklentisi ise 36 dolardan 40 dolara revize edildi. Özellikle yatırımcı ilgisinin artması ve sanayi talebindeki potansiyel yükselişin, bu fiyat artışlarında etkili olacağı ifade edildi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Analizde, değerli metallere olan talebin özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi. İsrail-İran gerilimi ve küresel ekonomik belirsizliklerin, altın ve gümüş gibi varlıkları önümüzdeki dönemde daha cazip hale getireceği öngörülüyor.

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