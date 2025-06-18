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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan Bitcoin hakkında kritik tavsiye!

Kripto piyasasının amiral oyuncusu Bitcoin fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. savaş atmosferinde güvenli liman arayan yatırımcıya dev bankadan Bitcoin tavsiyesi geldi.

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Dev bankadan Bitcoin hakkında kritik tavsiye!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:52

BBVA İsviçre dijital ve blok zinciri çözümleri başkanı Philippe Meyer yaptığı açıklamada, bazı bankaların riskleri nedeniyle ana akım finans tarafından uzun süredir kaçınılan bir sektöre ısındığının son işareti olarak, varlıklı müşterilere portföylerinin yüzde 7'sine kadar kripto para birimlerine yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Dev bankadan Bitcoin hakkında kritik tavsiye!

Meyer, Londra'daki DigiAssets konferansında yaptığı açıklamada, BBVA'nın özel bankasının müşterilerine risk iştahlarına bağlı olarak portföylerinin yüzde 3 ila yüzde 7'sini kripto para birimlerine yatırmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Meyer, "Özel müşterilerle, geçen yılın Eylül ayından bu yana, bitcoin konusunda danışmanlık yapmaya başladık. Daha riskli profilde, kriptoda (portföylerin) yüzde 7'sine kadar izin veriyoruz" dedi.

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