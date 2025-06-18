Dev bankadan Bitcoin hakkında kritik tavsiye!

BBVA İsviçre dijital ve blok zinciri çözümleri başkanı Philippe Meyer yaptığı açıklamada, bazı bankaların riskleri nedeniyle ana akım finans tarafından uzun süredir kaçınılan bir sektöre ısındığının son işareti olarak, varlıklı müşterilere portföylerinin yüzde 7'sine kadar kripto para birimlerine yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Meyer, Londra'daki DigiAssets konferansında yaptığı açıklamada, BBVA'nın özel bankasının müşterilerine risk iştahlarına bağlı olarak portföylerinin yüzde 3 ila yüzde 7'sini kripto para birimlerine yatırmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Meyer, "Özel müşterilerle, geçen yılın Eylül ayından bu yana, bitcoin konusunda danışmanlık yapmaya başladık. Daha riskli profilde, kriptoda (portföylerin) yüzde 7'sine kadar izin veriyoruz" dedi.