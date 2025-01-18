Dev bankadan ikramiye! Çalışanlarına 35 milyar dağıtacak

18 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:46

Bank of America, personelini elde tutmak için yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi ödülü dağıtma kararı aldı. Yıllık geliri 500 bin dolara kadar olan çalışanların yararlanabileceği bu teşvik, finans sektöründe artan maliyet baskılarına karşı bir strateji olarak öne çıkıyor.

Bank of America Corp, yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) değerindeki kısıtlı hisse senedi havuzunu, çalışanlarının büyük bir kısmına dağıtma kararı aldı. Bu adımla banka, giderleri kontrol altında tutarken kazançlarını artırmayı ve çalışan bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

TEŞVİK PAKETİ VE KAPSAMI

İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan, çalışanlara gönderdiği notta, bu hisse senedi ödüllerinin normal maaşların üzerine ek olarak verileceğini açıkladı. Teşvik paketi, yıllık kazancı 500 bin dolara kadar olan çalışanları kapsayacak ve bankanın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 97’si bu ödüllerden faydalanabilecek. Charlotte, Kuzey Carolina merkezli banka, 2017 yılında başlattığı bu program kapsamında bugüne kadar toplam 5,8 milyar dolardan fazla ödül dağıttı. Banka sözcüsü, söz konusu notun içeriğini doğruladı.

BÜYÜME VE BAŞARI VURGUSU

Moynihan açıklamasında, "Müşterilerimize hizmet sunarken büyümemizi sürdürdüğümüz ve bizi uzun vadeli sürdürülebilir başarı için konumlandıracak kritik işlere odaklandığımız bir başka güçlü yılı geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL SONUÇLAR VE GELECEK YATIRIMLARI

Bank of America​, 2023 yılına kıyasla net gelirini yüzde 2,3 artırarak 27,1 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirket yöneticileri, analistlerle yaptıkları toplantıda gelir artışına odaklanacaklarını ve franchise, insan kaynağı ile teknolojiye daha fazla yatırım yapacaklarını belirttiler.

Wall Street'teki diğer büyük ABD bankaları gibi Bank of America da, en iyi yeteneklerini elinde tutabilmek adına hisse senedi ödülleri veya nakit ikramiyeler sunuyor. Örneğin, Goldman Sachs kısa süre önce CEO David Solomon ve Başkan John Waldron’a 80 milyon dolarlık ödül verdiklerini açıkladı.

NAKİT İKRAMİYE VE DİĞER ÖDÜLLER

Hisse senedi ödüllerinin yanı sıra, Bank of America bazı çalışanlarına tazminatları ve yerel ihtiyaçlara bağlı olarak nakit ikramiye de sunacak. Moynihan, önümüzdeki haftalarda uygun çalışanlar ve yöneticiler için belirli ödül miktarları hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir ödül programı yürüten banka, çalışanlarının büyük bir kısmını hisse senedi teşvikleriyle ödüllendirmişti. Ayrıca, Ekim 2023’te asgari saatlik ücretini 24 dolara çıkaran Bank of America, bu yıl bu rakamı 25 dolara yükseltmeyi hedefliyor.