Altın için kritik rakam! BofA'dan yatırımcıları şaşırtacak altın fiyatı tahmini

11 Aralık 2024 15:15 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:37

Bank of America analistleri, 2025’in ikinci yarısında altın fiyatlarının ons başına 3 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Bank of America​ (BofA) analistleri, altın​ fiyatlarına yönelik hazırladıkları son değerlendirmede, konsolidasyon sürecinin uzaması nedeniyle yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirtti. Bankanın Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, altının şu anda net bir itici gücün bulunmadığı bir dönemde sıkıştığını ifade etti. Widmer, yüksek tahvil getirileri ve güçlü ABD doları gibi faktörlerin altın piyasasını baskıladığını ve yeni yılda da bu zorlukların devam edebileceğini söyledi.

2025'TE ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Analistler, Trump yönetiminin büyüme odaklı politikalarının kısa vadede altının cazibesini azaltabileceğine dikkat çekti. Yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve daha güçlü bir dolar gibi unsurların, güvenli liman olarak görülen altının talebini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Ancak uzun vadede, özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının toparlanarak ons başına 3.000 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler ise altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, bu tür belirsizliklerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artıracağını ve altının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ONS ALTIN: $2.695,17 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 0,12, son bir haftada ise yüzde 1,70 oranında değişim gösterdi. Son bir ayda en yüksek seviyesi $2.721,38 (25 Kasım 2024), en düşük seviyesi ise $2.536,89 (14 Kasım 2024) olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN: 3.019,85 TL seviyesinde. Son 24 saatte yüzde 0,14, son bir haftada yüzde 2,06 oranında değer kazandı. En yüksek seviyesi 3.032,13 TL (11 Aralık 2024).

ÇEYREK ALTIN: 4.973,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Son bir ayın en yüksek seviyesi 5.157,69 TL (23 Kasım 2024), en düşük seviyesi ise 4.834,47 TL (14 Kasım 2024).

YARIM ALTIN: 9.947,12 TL. Son bir ayda en yüksek fiyatı 10.315,38 TL (23 Kasım 2024), en düşük fiyatı ise 9.668,94 TL (14 Kasım 2024).

TAM ALTIN: 19.833,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Son bir ayın zirvesi 20.567,67 TL (23 Kasım 2024), en düşük seviyesi ise 19.278,74 TL (14 Kasım 2024).

Altın piyasasındaki son dalgalanmalar, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerden çok uzun vadeli stratejilere yönelmesi gerektiğini ortaya koydu. Jeopolitik ve ekonomik faktörlerin etkisiyle altın, gelecekte de yatırımcılar için önemli bir güvenli liman olmaya devam edecek gibi görünüyor.