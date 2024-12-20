Dev bankadan Türkiye için dikkat çeken faiz ve asgari ücret tahmini

20 Aralık 2024 13:27 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:28

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini paylaştı. Dev banka, asgari ücret artışının yüzde 35'in altında kalmasını beklerken, aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor. Ancak, daha yüksek bir asgari ücret zammı durumunda faiz indirimi planlarının ertelenebileceğini belirtti.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley​, Türkiye​ ekonomisine ilişkin tahminlerini içeren yeni bir rapor yayımladı. Raporda, devam eden asgari ücret görüşmeleri ve önümüzdeki hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz​ kararı ele alındı. Bankanın ekonomistleri, asgari ücret​ kararının TCMB'nin faiz kararından önce alınmasını beklediklerini ifade ederek Merkez Bankası'nın aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimine başlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, Türk-İş'in yüzde 45'lik enflasyon oranı ve yüzde 20'lik refah payı ile birlikte toplam yüzde 74 oranında bir artış talep ettiğini hatırlattı. Ancak banka, asgari ücrette yüzde 35'in altında bir artış öngörüyor. Bu beklentinin temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamaları ile dezenflasyon hedeflerine yaptıkları vurgu yer alıyor. Bununla birlikte, raporda "daha büyük bir artış ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği" de vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETİN FAİZ KARARINA ETKİLERİ

Raporda, asgari ücrette yüksek bir artış ihtimalinin, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek TCMB toplantısında 150 baz puanlık daha sınırlı bir faiz indirimine yol açabileceği belirtildi. Ek olarak, ücret artışının büyüklüğüne bağlı olarak TCMB'nin aralık ayında faiz indirimine gitmeme olasılığının da bulunduğu ifade edildi.

MORGAN STANLEY'İN 2025 TAHMİNLERİ

Morgan Stanley ekonomistleri, temel senaryolarında 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 26 seviyesinde olacağını ve asgari ücret artışının yüzde 30 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördüklerini belirtti. Bununla birlikte, her 10 puanlık asgari ücret artışının enflasyon beklentilerine 2-2,5 puan eklenmesine neden olacağını ve bu durumun 2025'teki faiz indirimleri için hareket alanını daraltabileceğini ifade ettiler.