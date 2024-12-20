Asgari ücret zammında sürpriz son! İsa Karakaş'tan net mesaj: Son durak ikili mutabakat

20 Aralık 2024 09:03 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:08

TÜRK-İŞ’in yeni asgari ücret teklifinin yankıları sürüyor. TÜRK-İŞ’in yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20’lik refah payı ile birlikte sunduğu 29 bin 583 TL’lik teklifi için ekonomistlerden ve uzmanlardan bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta TİSK bu asgari ücret beklentisine karşı bir rakam getirecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak belirlenecek" diyerek işçi tarafının masadan kalkacağını ifade etti. İsa Karakaş, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını da hesapladı.

Yeni asgari ücret için pazarlık masasından 3. toplantıdan da sonuç rakam çıkmayınca TÜRK-İŞ’in asgari ücret teklifini bir basın toplantısıyla duyurdu. Yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payıyla 29 bin 583 lira isteyen işçi tarafı bu rakam kabul edilmezse masadan kalkacaklarını ifade etti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin ikili mutabakatla sonuçlandırılabileceğini açıkladı. “Hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak” dedi.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİNİN İŞVERENE MALİYETİ

"TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebinin işverene maliyetini hesapladım. İşçilere 29 bin 583 TL vermek için asgari ücretin brüt 34 bin 750 TL civarında olması gerekiyor. Buna ilave olarak 20,75 oranında oranında SGK ve işsizlik sigorta primini de ilave ettiğimiz zaman işverene maliyeti kabataslak 41 bin 960 TL. 41 bin 960 TL TL'lik bir rakam 1000 doları çok fazlasıyla aşıyor. Maliyet bazında çok yüksek oluyor. Yani işverene maliyeti 40 bin TL'yi geçiyor. Bugünkü dolar kuruna baktığımız zaman 1000 dolar 35 bin TL.

Bunları niye söylüyorum? Uluslararası rekabet alanında bizim rekabet gücümüz azalmasın diye bir endişe var. Esnaf kesiminin durumu ortada.

İŞÇİLERİN TALEBİ MAKUL BİR ÜCRET

Benim kendi kanaatim, TÜRK-İŞ'in söylemiş olduğu asgari ücret uçuk bir asgari ücret değil. Son derece makul ve mantıklı bir asgari ücret. İş kanunumuza baktığımız zaman tarif edilen asgari ücret bekar bir işçinin yaşam maliyetiyle ilgili bugün itibariyle zaten 37 bin TL civarında. Şubat ayında işçinin eline geçtiği zaman zaten bu rakam civarında olacak. Çünkü bir işçinin yaşam maliyeti dediğimiz zaman asgari ücrette tarif edilen kira, ulaşım, bütün harcamaları kapsayan bir ücret. Buna en uygun tanım bu. Dolayısıyla iş TÜRK-İŞ'in bu asgari ücret talebi tekrar söylüyorum son derece makul ve mantıklı.

Ancak gerçekler ne olacak? Hükümet ve işveren kesimi bu konuda ne diyecek?

Hükümet ve işveren kesiminin bunu zaten kesinlikle kabul etmeyeceğini son derece rahatlıkla söyleyebilirim. Konuşmamın başında da söylediğim üzere bir uluslararası rekabet endişesi, kobilerin durumu ve esnafın durumu ortada. Dolayısıyla bu 29 bin 583 TL'lik net asgari ücretin karşılığı 41.960 TL işverene maliyeti.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İşveren kesiminin beklediği asgari ücret nedir? Yüzde 25 civarında. 21 bin 500 eder. Dolayısıyla iki taraf arasında bir uçurum olduğunu söyleyebiliriz. İşveren kesiminin 21 bin 500 TL'lik asgari ücreti ne kadar yukarı çıkarılacak? Bunda iki majör faktör söz konusu;

Halen uygulanmakta olan asgari ücret desteği 700 lirayı hükümet ne kadar yükseltecek bu önemli. İkincisi ise, bütün işverenlerin faydalandığı yüzde 5'lik SGK teşviği imalat sanayi dışındaki işverenlerde düşürüldü. Bu da bir negatif etki işverenler için. Yani imalat sektöründe faaliyet göstermiyorsanız yüzde beşten yüzde dörde düştü. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı, bu önemli.

Asgari ücret 25 de olsa 29 da olsa işçilerinizin ihtiyaçlarının gidermekten son derece uzak.

ASGARİ ÜCRETE YILDA 2 ZAM FORMÜLÜ UYGULANMAYACAK

Şimdi bir orta yol aranacak elbette ki. Üçüncü toplantı yapıldı. Yani şu anda diyelim ki 29.583 lira olmaz ama belki 6. aydan sonra bir düzenleme yapılacağına yönelik bir vaat beklenebilir. Ben vaat verileceğini kesinlikle zannetmiyorum. Çünkü bu sene biliyorsunuz zaten biz düzeltme bekliyorduk Temmuz'da. Temmuz'da olmadı. En azından Eylül ayında bekliyorduk. Olmadı. Yüzde 45'lik bir enflasyon varken bile hükümet ısrarla ne yaptı burada? İkinci kez belirlemedi asgari ücreti.

Şimdi önümüzdeki sene enflasyon hedefine baktığımız zaman yüzde 21'e yükselttiler. Benim tahminim yüzde 30 civarında olacağı yönünde. Dolayısıyla bugünkü enflasyondan neredeyse yüzde 1 daha az olacak. Ve bu enflasyon politikasıyla birlikte ekonomi yönetiminin de tutumunu biliyoruz. İkinci kez belirleneceğini ve bu yönde vaatte bulunacağını kesinlikle zannetmiyorum. Çünkü burada hükümetin en büyük endişesi fırsatçılar. Bu fırsatçılar fiyatları uçurdu. Gıda fiyatları uçtu. Zaten Türkiye'nin enflasyonuna baktığınız zaman fırsatçıların bunu uçurduğunu görüyoruz. Etkiler durmadan değişiyor. Dolayısıyla bunu göze alamayacaklar.

ASGARİ ÜCRETİ HÜKÜMET VE İŞVEREN BELİRLEYECEK

Geçen yıl olduğu gibi işveren ve hükümet pazarlık masasında yan yana oturacak. İkisi birlikte bu asgari ücreti belirleyecek. Oy birliğiyle kesinlikle çıkması mümkün değildir. O kadar emin bir şekilde konuşuyorum. İşçi kesimi kesinlikle masadan eninde sonunda kalkacak ve oy birliğiyle çıkmayacak."