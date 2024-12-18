Dev bankadan yatırımcılara uyarı: 'Sat' sinyali tetiklendi

18 Aralık 2024 12:50 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:55

Bank of America, yatırımcılara "sat" sinyali verdi. Son anketlere göre, düşük nakit pozisyonları ve artan riskli hisse senedi yatırımları, kısa vadede piyasalarda düşüş yaşanabileceğini gösteriyor.

Bank of America​ (BofA), yatırımcılara borsada dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bankanın son araştırmalarına göre, Wall Street yatırımcıları borsa getirilerine aşırı güveniyor olabilir ve bu durum kısa vadede piyasalar için olumsuz sinyaller veriyor. Bank of America'nın önemli göstergelerinden biri olan 'nakit kuralı', son üç ayda ikinci kez 'sat' sinyalini tetikledi.

BofA'nın haftalık fon yöneticileri anketine göre, yatırımcıların nakit pozisyonları portföylerinin sadece %4'ünden azına düştü. Bu, yatırımcıların risk alma eğilimlerinin arttığını ve daha fazla hisse senedine yöneldiklerini gösteriyor. Ancak Bank of America Global Research Hisse Senetleri Stratejisti Michael Hartnett, bu düşük nakit oranının, piyasaların kısa vadede geri çekilme riski taşıdığına işaret ettiğini belirtti.

DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞTI

Geçmişte, benzer göstergelerin tetiklendiği durumlarda, kısa vadeli piyasa düzeltmeleri yaşanmıştı. Hartnett, "2011’den bu yana tetiklenen önceki 12 ‘sat’ sinyalinden sonra, küresel hisse senetleri getirisinde bir sonraki ayda %2,4, sonraki üç ayda ise %0,7'lik bir düşüş görüldü" dedi. Bu, yatırımcıların aşırı iyimserliğinin, özellikle büyük piyasa çöküşleri öncesinde sıkça karşılaşılan bir eğilim olduğunu ortaya koyuyor.

BofA analistleri, yatırımcıların yalnızca nakit kuralı göstergesine odaklanmamaları gerektiği konusunda da uyardı. Ekim ayında yapılan değerlendirmelerde, diğer duyarlılık göstergelerinin henüz alarm verici seviyelere ulaşmadığı belirtilmişti. Ancak şu anda tablo değişiyor; yatırımcılar sadece nakit pozisyonlarını azaltmakla kalmayıp, riskli hisse senedi​ yatırımlarını da artırmış görünüyor. ABD hisse senetlerine yönelik iyimserlik, 2000’li yılların başından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin optimist tahminler, bu artışı yönlendiren başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak yatırımcılar, nakit yatırımlarındaki bu aşırı düşüşlerin geçmişte piyasalarda ani geri çekilmelerin habercisi olduğunu unutmamalı. Yakın zamanda yapılan güven anketleri de, tüketicilerin borsalar hakkında aşırı iyimser olduklarını ve bu iyimserliğin dot-com çöküşü öncesindeki seviyelere kadar yükseldiğini gösterdi. ABD borsalarındaki gerileme de dikkat çekiyor. Dow Jones Sanayi Endeksi, Salı günü üst üste 9’uncu düşüşünü yaşayarak 1978’den bu yana en uzun düşüş serisini işaret etti. Bu gelişme, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.