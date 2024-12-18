Altını olanlar dikkat: 2025 yılı için rakam paylaşıldı

18 Aralık 2024 10:32 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:36

2025'te altın ve gümüşün yatırımcılar için önemli emtialar olmaya devam etmesi bekleniyor. UBS, altının 2025 sonunda 2.900 dolar/ons seviyesine çıkacağını tahmin ederken, State Street Global Advisors, altın fiyatlarının daha da yükselmesini öngörüyor. BMO Capital Markets ise 2025 için altın ve gümüşe yönelik olumlu öngörülerde bulundu.

Altın​ ve gümüş​, 2025​ yılına damgasını vuracak değerli metaller olmaya devam ediyor. Üç büyük kurum, bu metallerle ilgili öngörülerini paylaştı ve altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor. Altın fiyatları, son dönemde ABD dolarının gücü ve yükselen Hazine tahvili getirileri ile 2.650 dolar/ons seviyesinde sabit kaldı. Ekim ayında altın, tarihindeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı, ancak o günden bu yana yüzde 4,7’lik bir düşüş yaşadı. Ancak UBS, altının güçlü performansını sürdüreceğini öngörüyor. Şirket, 2025 yılı sonunda altının 2.900 dolar/ons seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. UBS, merkez bankalarının talepleri, artan yatırımcı ilgisi ve düşük faiz oranlarının altını destekleyeceğini belirtiyor.

Kanadalı BMO Capital Markets de 2025’te altın ve gümüşün yatırımcılar için önemli emtialar olmaya devam edeceğini söylüyor. BMO analistleri, emtia sektöründeki genel not indirimlerine rağmen altın ve gümüşe yönelik not yükseltmelerinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Küresel ticaretin yavaşlaması ve bazı metallerdeki talep düşüşü, bu metallerin gelecekteki değerini etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.

State Street Global Advisors (SSGA) ise altın fiyatlarının 2025 yılında daha da yükselebileceğini düşünüyor. Kurum, merkez bankalarının altın alımlarının güçlü kalmaya devam edeceğini ve bunun da altın fiyatlarının yükselmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca Hindistan ve Çin gibi ülkelerden gelen talebin artması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altına olan ilgisinin artacağı tahmin ediliyor.

SSGA, altının 2025 yılı sonunda 2.600 ile 2.900 dolar/ons arasında bir seviyede olacağı ve hatta 3.100 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. 2025 yılı, altın ve gümüşün yatırımcılar için temel metaller olmaya devam edeceği bir yıl olacak gibi görünüyor. Bu değerli metaller, dünya ekonomisinin belirsiz olduğu dönemlerde güvenli liman olarak yatırımcıların tercihi olmaya devam edecek.