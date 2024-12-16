En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Emeklilerin beklentisi ortaya çıktı! Bu rakamın altını kabul etmiyorlar

16 Aralık 2024 16:50 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:03

Milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. 2025 yılı için en düşük emekli maaşı merak konusu olurken, 12 bin 500 TL olarak ödenen mevcut tutarın yeni yılda artması bekleniyor. MetroPOLL Araştırma’nın anket sonuçları, halkın en düşük emekli maaşı konusundaki beklentilerini gözler önüne serdi. Peki, emekliler hangi rakamları talep ediyor? İşte detaylar…

En düşük emekli maaşı ne zaman zamlanacak? Takvim ve taban tutar belli oldu

En düşük emekli maaşı ne zaman zamlanacak? Takvim ve taban tutar belli oldu

MetroPOLL Araştırma’nın gerçekleştirdiği son anket, halkın emekli maaşlarına ilişkin beklentilerini ortaya koydu. Sonuçlar, toplumun büyük bir kısmının en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması veya 20 bin TL’ye yükseltilmesi gerektiğini düşündüğünü gösterdi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN GÖRÜŞLERİ

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenlerin emekli maaşı konusundaki yaklaşımları dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu seçmenlerin yüzde 42,9’u, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerektiğini belirtirken, yüzde 36,6’sı bu maaşın asgari ücret seviyesine yükseltilmesini savundu.

CHP SEÇMENİNİN TALEPLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenlerinin büyük bir kısmı, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini düşündü. Ankette, CHP destekçilerinin yüzde 56’sının bu görüşü benimsediği görüldü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ASGARİ ÜCRET DETAYI

Ankete katılanların çoğu, emekli maaşlarının mevcut düzeyinden çok daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gerektiği yönünde oldu. Katılımcıların yüzde 46,4’ü en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini ifade ederken, yüzde 37,1’i bu rakamın 20 bin TL seviyesine yükseltilmesini savundu.