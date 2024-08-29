Dev çip üreticisi Nvidia gelirini katladı! Net karı yüzde 168 arttı

29 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:33

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri yapay zekâ çiplerine olan talebin artmasıyla 30 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Şirketin karı ise yüzde 168 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

Şirket, 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını ilan etti. Şirketin karı rekor tazeleyerek yıllık yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıktı.

Nvidia, gelirini bir önceki çeyreğine göre, yüzde 15 arttı. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı.

NET KAR YÜZDE 168 YÜKSELDİ

Şirketin net karı 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde ıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 6,2 milyar dolarlık kar elde etmişti.