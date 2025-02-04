Dev kredi kuruluşu Fitch Türkiye'nin enflasyonuna ilişkin tahminini açıkladı

04 Şubat 2025 11:52 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:52

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin kredi notu ve görünüm değerlendirmelerinde dezenflasyon süreci, uluslararası rezervlerdeki güçlenme ve uygulanan politikaların yakından izlendiğini vurguladı. Morales, enflasyondaki düşüşün ivme kazandığını belirterek, "Türkiye’de enflasyonun bu yıl sonuna doğru yüzde 23, 2026 itibarıyla yüzde 18 seviyelerine inmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, kararın gerekçelerine ve Türkiye ekonomisine yönelik beklentilere dair açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Morales, Türkiye'nin cari işlemler açığındaki azalmanın ve uluslararası rezervlerindeki güçlenmenin devam ettiğini belirtti. Kur korumalı mevduatlarda yaşanan düşüş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) revize ettiği enflasyon hedeflerinin, Fitch'in önceki tahminleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. Yüksek enflasyonun, Türkiye için temel politika zorluklarından biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Morales, bu nedenle kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğunu söyledi.

Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkelerde enflasyon seviyesinin daha düşük olduğunu belirten Morales, enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve bu trendin süreceğini öngördüklerini dile getirdi. Fitch'e göre, Türkiye'de enflasyon 2024 sonunda yüzde 23'e, 2026 sonunda ise yüzde 18'e gerileyecek. TCMB'nin politika faizinin ise 2024 sonunda yüzde 28, 2026 sonunda yüzde 21 seviyesine düşmesi bekleniyor. Morales, bu sürecin sıkı para politikasının devam edeceğine dair bir taahhüt içerdiğini ifade etti. Ayrıca, finansman ve para koşullarının, TCMB'nin makro ihtiyati tedbirleriyle dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

FITCH'İN İKİNCİ DEĞERLENDİRMEDE ODAKLANACAĞI FAKTÖRLER

Morales, Türkiye'nin yıl içindeki ikinci değerlendirmesinde, politika tutarlılığının ne derece sağlanacağını izleyeceklerini ifade etti. TCMB'nin 2023 Aralık ayında başlattığı faiz indirimi sürecinin 2024'te de devam etmesini beklediklerini söyledi. Morales, yıl içinde ılımlı bir asgari ücret artışı gözlemlendiğini ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında TCMB’nin politikalarıyla uyumlu olduğunu dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe açığını azaltma taahhüdü de bu süreci destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Morales'e göre, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için para, maliye ve gelir politikalarının tutarlı şekilde uyum sağlaması kritik önem taşıyor.

Morales, Türkiye'nin dış rezervlerini güçlendirme ve dış finansman gereksinimlerini azaltma sürecinin de değerlendirmelerinde belirleyici olacağını söyledi. 2023 yılında uluslararası rezervlerde beklenenden daha olumlu bir gelişme yaşandığını belirten Morales, rezerv seviyesinin daha da güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

PORTFÖY YATIRIMLARI VE YATIRIM NOTU

Türkiye'nin mevcut ekonomi politikalarını sürdürmesi durumunda portföy yatırımlarında artış beklendiğini belirten Morales, doğrudan yabancı yatırım (FDI) süreçlerinin daha karmaşık olduğunu ifade etti. Yatırımcı güveninin zamanla kazanılacağını belirten Morales, enflasyonun düşürülmesinin Türkiye'nin "yatırım yapılabilir" kredi notuna erişme sürecinde kritik bir faktör olduğunu dile getirdi. Makroekonomik istikrarın sağlanması ve politikaların öngörülebilir olması, yatırımcı güveninin artırılmasında belirleyici olacak.

Morales, güçlü ekonomi politikaları ve kurumsal dayanıklılığın, Türkiye’nin uzun vadede yatırım yapılabilir nota ulaşması için kritik rol oynayacağını belirtti. Fitch'in değerlendirmesine göre, Türkiye’nin ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği, yatırımcılar için güven artırıcı etkenler olacak ve ülkenin kredi notunun iyileşmesine katkıda bulunabilecek.