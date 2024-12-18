Fitch petrol fiyat tahminini açıkladı: Milyonlarca araç sahibi için umut verici tahmin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, petrol fiyatlarının 2025 yılında 70 dolar seviyesine düşebileceğini öngördü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarına ilişkin 2025 öngörüsünü açıkladı. Fitch, petrol fiyatlarının 2024 yılındaki ortalama 80 dolar/varil seviyesinden 2025 yılında 70 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini duyurdu.
Fitch'in petrol fiyatlarına ilişkin son açıklamasında, "Küresel petrol talebinin 2025 yılında 2024 yılına göre paralel, ancak 2022-2023 yıllarına kıyasla daha yavaş artmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Fitch, jeopolitik gerginliklerin küresel petrol ve doğal gaz sektöründe oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.
Brent petrolün varil fiyatı ise bugün itibarıyla uluslararası piyasalarda 73,73 dolar seviyesinden işlem görüyor.