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Putin petrol satış yasağını uzattı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattığını duyurdu.

Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​, Rus petrolüne tavan fiyat​ uygulamasına katılanlara petrol​ ve petrol ürünü satışına yönelik yasağın süresini uzattı. Putin'in imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararının süresi 30 Haziran 2025'e uzatıldı.

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Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla, tavan fiyat uygulamasına katılan kişi ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklamıştı. Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleşebiliyor.

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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