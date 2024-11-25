Petrol fiyatlarında gerilim etkisi: Yükseliş yavaşladı

25 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:31

Petrol fiyatları iki haftanın zirvesine yakın seyrederken, Rusya ve İran kaynaklı gerilimler arz endişelerini artırıyor. Çin ve Hindistan’ın artan talebi ile ABD’den gelecek ekonomik veriler piyasaların yönünü belirleyecek.

Petrol fiyatları​, geçen hafta yaşanan %6’lık artışın ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ancak fiyatlar, iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, Rusya​ ve İran​ ile Batı​ arasındaki artan gerilim, piyasalardaki arz endişelerini diri tutuyor.

FİYATLARDA KÜÇÜK DÜŞÜŞ

Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde 74,91 dolara gerilerken (%0,35 düşüş), ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 70,97 dolar seviyesine indi (%0,38 düşüş). Geçtiğimiz hafta her iki petrol türü de 7 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu yükselişte, Rusya’nın Ukrayna’ya hipersonik füze fırlatmasının ardından yaşanan gerilim etkili oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER DEVREDE

Uzmanlara göre, petrol piyasalarında fiyat hareketleri büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı. IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Rusya ve Ukrayna​ arasındaki gerilim, daha geniş bir çatışma riskine dair fiyatlamaları artırıyor. Bu da arz kesintisi ihtimalini gündemde tutuyor” dedi.

Ayrıca, İran’ın nükleer faaliyetleri nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) aldığı kınama kararı sonrası Tahran’ın yeni uranyum zenginleştirme çalışmalarını başlatması, bölgede tansiyonu yükseltti.

İRAN YAPTIRIMLARI GÜNDEMDE

Avustralya Commonwealth Bank Emtia Stratejisti Vivek Dhar, İran’a yönelik olası yaptırımların petrol arzını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti. Dhar, yaptırımların günlük yaklaşık 1 milyon varillik İran petrolünü küresel arzdan çekebileceğini ve bunun toplam arzın %1’ine denk geldiğini vurguladı.

ÇİN VE HİNDİSTAN TALEBİ ARTIYOR

Petrol talebi açısından Çin ve Hindistan dikkat çeken ülkeler oldu. Çin’in petrol ithalatı Kasım ayında düşük fiyatlardan yararlanarak yeniden yükseldi. Hindistan ise rafineri üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %3 artırarak günlük 5,04 milyon varile çıkardı.

PİYASA BEKLENTİLERİ 80 DOLAR

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 70-80 dolar aralığında dengeleneceğini öngörüyor. Ancak İran ve Rusya kaynaklı riskler, fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir.

Öte yandan, ABD’de bu hafta açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi de piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu veri, ABD Merkez Bankası’nın Aralık toplantısında alacağı kararlara ışık tutabilir.