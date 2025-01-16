Dev kuruluş dolar-euro yerine Türk lirası tavsiye etti

16 Ocak 2025 16:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:17

BofA'dan 'dolar ve euro sat, TL al' tavsiyesi geldi. Dev kuruluş Türk lirasında alım yapılmasını tavsiye etti. BofA ekonomistleri ayrıca Türkiye’de politika faizinin yıl sonunda yüzde 30 seviyesine ineceğini öngördü.

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Türk Lirası, TÜFE​'ye göre reel değerde Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken BofA'dan “dolar ve euro sat, TL al” tavsiyesi geldi.

BOFA EKONOMİSTLERİNİN FAVORİSİ TÜRK LİRASI

Bank of America​ (BofA) stratejistleri de güçlü ABD verilerine karşın yüksek kaliteli gelişmekte olan piyasalarda carry trade işlemleri için kapının açık olduğuna işaret ederek 3 aylık vadeli işlemlerde dolar-euro sepetine karşı Türk lirasında alım tavsiye etti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, stratejistler yayımladıkları notta, “Hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyona göre reel faizlerin pozitif kalmasını beklediğimiz için dolar/TL'nin vadeli kontratların altında kalmasını bekliyoruz; bu da potansiyel olarak tasarruf sahiplerinin döviz yerine Türk lirasını tercih etmesine yol açabilir” dedi.

BofA ekonomistleri Türkiye’de politika faizinin yıl sonunda yüzde 30 seviyesine 2026’da yüzde 16’ya düşmeden önce 2025 yıl sonunda yüzde 25 olacağını tahmin etti.