Merkez Bankası rezervleri 160 milyar doları geçti

16 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 160,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para istatistiklerini aktardı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ YÜKSELDİ

10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artarak 94 milyar 426 milyon dolara ulaştı. 3 Ocak'ta bu rezervlerin değeri 92 milyar 588 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervlerinde de 676 milyon dolarlık bir arttı. 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara çıkmış oldu.